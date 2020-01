Diretta/ Arezzo Pianese (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia!

DIRETTA AREZZO PIANESE (0-0): SI COMINCIA!

Arezzo Pianese sta per cominciare, come ultima cosa prima del fischio d’inizio scopriamo le statistiche salienti delle due formazioni in questo campionato di Serie C 2019-2020 alla vigilia della ventunesima giornata, naturalmente nel girone A. L’Arezzo arriva a questo derby toscano con 26 punti in classifica, frutto di sei vittorie, otto pareggi e cinque sconfitte. Fa più fatica la Pianese che, avendo ottenuto quattro vittorie, sette pareggi e otto sconfitte, vanta infatti solamente 19 punti. Anche la differenza reti ci dice che finora sta meglio l’Arezzo piuttosto che la Pianese. Per i padroni di casa +2 in virtù di 24 gol segnati e 22 invece incassati, mentre gli ospiti nel girone d’andata hanno segnato 19 reti ma ne hanno subite 23 e di conseguenza hanno una differenza reti pari a -4. Adesso però basta numeri e parole: a parlare sarà solamente il campo, Arezzo Pianese comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arezzo Pianese, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Città di Arezzo, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

I TESTA A TESTA

Volendo tenere conto anche dello storico che interessa la diretta di Arezzo Pianese, attesa oggi per la 21^ giornata di Serie C, ecco che rimaniamo certo molto delusi nel constatare la scarsezza dei dati a disposizione. A conti fatti pare che vi sia un solo precedente per tale incontro del girone A del campionato e tale testa a testa naturalmente risale al turno di andata di questa stagione 2019-2020 del terzo campionato italiano. Torniamo dunque alla seconda giornata della Serie C, che ebbe luogo il 31 agosto scorso e che vide il successo casalingo proprio della Pianese. A far soffrire i tifosi dell’Arezzo era stato poi King Udoh, andato in gol al terzo minuto del primo tempo. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE

Arezzo Pianese, partita diretta dal signor Giuseppe Collu, è in programma al Città di Arezzo domenica 12 gennaio, con calcio d’inizio alle ore 17:30, per la 21^ giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone A. L’Arezzo ha chiuso il 2019 in serie positiva con 6 risultati utili di fila in campionato, equamente divisi con 3 vittorie in casa contro Olbia, Novara e Gozzano e 3 pareggi in trasferta ottenuti contro Carrarese, Pistoiese e Renate. Un quadro che ha fatto risalire in maniera significativa gli amaranto in classifica, ora di nuovo in zona play off. La matricola Pianese ha chiuso il suo 2019 con un buon pareggio in casa della Carrarese restando così appaiata al Lecco al confine della zona play out. La Pianese non vince in campionato dal 2-0 interno alla Pergolettese del 10 novembre scorso ma ha ottenuto il suo primo storico successo tra i professionisti proprio nel match d’andata contro l’Arezzo, battuto 1-0 grazie a un gol di Udoh in apertura di match. L’Arezzo ha vinto le ultime 4 partite consecutive di campionato in casa, la Pianese non vince in trasferta dal blitz di Lecco del 13 ottobre scorso.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO PIANESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Arezzo Pianese, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 17.30 e che si disputerà presso lo stadio Città di Arezzo, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. L’Arezzo allenato da Di Donato sarà schierata con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Pissardo; Luciani, Borghini, Baldan, Corrado; Belloni, Foglia, Tassi, Caso; Cutolo, Gori. Risponderà la Pianese allenata da Marco Masi con un 4-3-1-2 scelto come modulo di partenza e questo schieramento: Fontana; Gagliardi, Dierna, Cason, Vavassori; Figoli, Simeoni, Carannante; Catanese; Udoh, Momentè.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 1.75 la vittoria in casa, a 3.45 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 4.70. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.35 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.55.



© RIPRODUZIONE RISERVATA