DIRETTA/ Arezzo Pineto (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 12 novembre 2023)

DIRETTA AREZZO PINETO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta della sfida che vede affrontare Arezzo e Pineto presenta due formazioni che si trovano in classifica rispettivamente all’undicesimo e nono posto. Padroni di casa che hanno raccolto ben 15 punti da inizio campionato frutto di quattro vittorie e tre pareggi, dei quali 8 arrivati tra le mura amiche. I gol collezionati fino a questo momento dalla formazione di casa risultano essere 14, 5 dei quali portano la stessa firma: Niccolò Gucci.

I gol subiti sono invece 19 risultando essere la terzultima difesa per rendimento. Dall’altra parte del campo scende il Pineto che ha subito 9 gol meno rispetto alla compagine in maglia granata. Con 10 gol subiti i neopromossi si proiettano al terzo posto delle migliori difese di questo campionato, sotto solamente a Gubbio, Carrarese, Perugia e Torres. I punti totalizzati dalla formazione ospite risultano essere ben 17 frutto di quattro vittorie e 5 pareggi. (Marco Genduso)

AREZZO PINETO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Arezzo Pineto sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Arezzo Pineto in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

AREZZO PINETO: DUE RIVELAZIONI!

Arezzo Pineto, in diretta domenica 12 novembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Città di Arezzo, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. Sfida tra rivelazioni nel girone che puntano ad insediarsi, con la giusta continuità, in zona play off. L’Arezzo viaggia a un ritmo costante, anche l’ultimo pareggio in casa della Vis Pesaro ha dimostrato come la squadra allenata da Paolo Indiani sia un osso duro da battere.

Il Pineto si sta confermando una mina vagante e anche l’ultima vittoria interna contro la Fermana ha confermato come la matricola abruzzese sia in grado di giocarsela con ogni avversario, anche se nel mezzo della settimana è arrivata l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Pescara, club con il quale in campionato il Pineto ha invece ottenuto una storica vittoria nel derby.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO PINETO

Le probabili formazioni della diretta Arezzo Pineto, match che andrà in scena allo stadio Città di Arezzo. Per l’Arezzo, Paolo Indiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Borra; Montini, Masetti, Risaliti, Coccia; Settembrini, Bianchi, Mawuli; Pattarello, Crisafi, Gaddini. Risponderà il Pineto allenato da Daniele Amaolo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Tonti; Marafini, Evangelisti, De Santis; Baggi, Lombardi, Amadio, Germinario, Teraschi; Volpicelli, Gambale.

AREZZO PINETO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Arezzo Pineto, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Arezzo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.92, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Pineto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.85.











