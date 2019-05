Diretta Arezzo Pisa/ Streaming video e tv: altro derby toscano (playoff Serie C)

Arezzo Pisa, che sarà diretta dal signor Giacomo Campione e si gioca mercoledì 29 maggio alle ore 20.30, sarà una sfida valevole per il match d’andata dei quarti di finale dei play off di Serie C 2018-2019. Derby toscano e mancano solo due step ormai nel cammino verso la Serie B, con questa edizione dei play off che promuoverà due formazioni, le vincenti delle due semifinali, nel campionato cadetto. L’Arezzo è in un grande momento dopo aver spazzato via la Viterbese nel turno precedente, battendo i laziali 3-0 in casa e 2-0 in trasferta e dunque arrivando a questa sfida senza aver subito gol nelle due partite. Più sofferta la qualificazione del Pisa che in un altro derby toscano, dopo aver perso di misura a Carrara, ha ribaltato il risultato vincendo 2-1 al ritorno e sfruttando anche la miglior posizione in classifica, vantaggio che i nerazzurri avranno anche in questa sfida contro gli aretini.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Arezzo Pisa, in diretta mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 20.30, non si potrà seguire in diretta tv ma in esclusiva per tutti gli abbonati elevensports.it, collegandosi in diretta streaming video via internet tramite pc o smart tv o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone sull’app ufficiale o sul sito.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO PISA

Le probabili formazioni di Arezzo Pisa in diretta su elevensports.it mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 20.30. I padroni di casa allenati da Dal Canto schiereranno un 4-3-1-2 con Pelagotti; Luciani, Pelagatti, Pinto, Sala; Serrotti, Foglia, Benucci; Belloni; Brunori, Cutolo. Risponderanno i nerazzurri allenati da D’Angelo con un 4-3-1-2 con Gori; Lisi, Benedetti, De Vitis, Birindelli; Di Quinzio, Gucher, Marin; Minesso; Moscarelli, Masucci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano l’Arezzo favorito per la conquista della vittoria sul Pisa. Vittoria in casa quotata 2.20 da Eurobet, pari proposto a una quota di 3.00 da Bet365, vittoria in trasferta offerta a 3.30 da William Hill. Per Bwin le quote su over 2.5 e under 2.5 sono rispettivamente fissate a 2.25 e 1.65.



