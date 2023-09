DIRETTA AREZZO PONTEDERA/ Video streaming tv: la storia del derby toscano (Serie C, 30 settembre 2023)

DIRETTA AREZZO PONTEDERA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Arezzo Pontedera, evidenzia due formazioni che si sono affrontate nel loro passato in 10 circostanze. Per gli amanti delle statistiche e percentuali, il 30% delle volte la Arezzo ha avuto la meglio; stessa percentuale per il Pontedera. Cambia il numero di pareggi con il 40% delle partite giocate. La prima sfida giocata tra queste due formazioni è stata quella del 2015 con il risultato di pareggio (1-1). Gara di ritorno che vide il Pontedera a vincere in casa dell’Arezzo di misura con il gol di Scappini. La sfida con più gol è quella del 2016, terminata con la vittoria del Pontedera con il risultato di 3-2.

Trascinatore di quella sfida l’attaccante Claudio Santini che ne realizzò ben tre. Prima vittoria Arezzo firmata nel 2017 con il risultato di 2-1, ad andare in gol l’esperto Davide Moscardelli e Atila Verga. L’ultima volta che le due formazioni si sono affrontate correva l’anno 2020. Erano i primi turni della Coppa Italia e l’Arezzo si impose in casa del Pontedera con un gol decisivo firmato da Aniello Cutolo nell’extra time della sfida. (Marco Genduso)

AREZZO PONTEDERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Arezzo Pontedera sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Arezzo Pontedera in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Arezzo Pontedera, in diretta sabato 30 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Città di Arezzo, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. Classica sfida tutta toscana con l’Arezzo che sta prendendo ritmo e che soprattutto è riuscito a tornare al successo dopo un solo punto raccolto in 3 partite, peraltro espugnando il difficile campo dell’Entella. L’Arezzo però è ancora a digiuno di vittorie in casa, avendo ottenuto a Rimini l’altra vittoria di questo campionato.

Il Pontedera ha invece iniziato con una vittoria il suo cammino in campionato per poi fermarsi con due sconfitte e due pareggi consecutivi, l’ultimo in casa contro la Recanatese nel turno infrasettimanale. Alla squadra di Canzi serve un cambio di ritmo per non ritrovarsi già attardata in classifica. Ad Arezzo in campionato le due squadre non si affrontano dal 15 ottobre 2018, i padroni di casa vinsero con un secco 2-0 in quell’occasione.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO PONTEDERA

Le probabili formazioni della diretta Arezzo Pontedera, match che andrà in scena allo stadio Città di Arezzo. Per l’Arezzo, Paolo Indiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Trombini; Renzi, Polvani, Chiosa, Poggesi; Settembrini, Mawuli, Bianchi; Pattarello, Gucci, Iori. Risponderà il Pontedera allenato da Massimiliano Canzi con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Lewis; Calvani, Guidi, Angori; Perretta, Ignacchiti, Catanese, Ambrosini; Benedetti; Nicastro, Ianesi.

AREZZO PONTEDERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Arezzo Pontedera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dell’Arezzo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Pontedera, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.











