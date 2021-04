Diretta Arezzo Ravenna/ Streaming video tv: spareggio salvezza (Serie C)

DIRETTA AREZZO RAVENNA: PUNTI CHE PESANO

Arezzo Ravenna, in diretta dallo stadio Città di Arezzo della località toscana, è una fondamentale sfida salvezza che si gioca alle ore 20.30 di questa sera, domenica 25 aprile 2021, in contemporanea a tutte le altre partite della trentasettesima giornata del girone B di Serie C. Basta dare uno sguardo alla classifica del gruppo per cogliere l’importanza della diretta di Arezzo Ravenna.

I toscani sono penultimi con 28 punti dopo il pareggio con il Legnago nello scorso turno, i romagnoli sono invece il fanalino di coda a quota 26 avendo perso con il Perugia settimana scorsa: in caso di sconfitta, il Ravenna sarebbe matematicamente retrocesso, d’altro canto con un colpaccio scavalcherebbe l’Arezzo all’ultimo posto mettendo in enormi guai i toscani. L’obiettivo non può essere altro che il raggiungimento dei playout, il che a dire il vero non sarà scontato nemmeno per la penultima, che dovrà contenere il distacco entro gli otto punti dalla quintultima, dunque c’è il rischio di una doppia retrocessione per Arezzo e Ravenna. La posta in palio sarà quindi altissima: cosa succederà stasera?

DIRETTA AREZZO RAVENNA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Arezzo Ravenna sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento. Ricordiamo poi che ad ogni giornata c’è anche la diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO RAVENNA

Proviamo ora a dare un’occhiata anche alle probabili formazioni di Arezzo Ravenna. Per i padroni di casa si può pensare a un 4-3-2-1 con Sala in porta e davanti a lui i quattro difensori Maggioni, Sbraga, Cherubin e Pinna; a centrocampo il terzetto formato da Altobelli, Arimi e Benucci; infine il reparto offensivo con i trequartisti Di Grazia e Cutolo in appoggio al centravanti Carletti. Per il Ravenna invece il modulo base dovrebbe essere un 4-4-2 con questi possibili interpreti: Tomei in porta; davanti a lui i quattro difensori Shiba, Codromaz, Boccaccini e Perri; a centrocampo altra linea a quattro con Ferretti, Esposito, Fiorani e Papa; infine la coppia d’attacco che potrebbe vedere titolari per il Ravenna Martignago e Sereni.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Arezzo Ravenna in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,00, mentre poi si sale a quota 3,15 in caso di segno X per il pareggio e fino a 3,85 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un colpaccio da parte del Ravenna.



