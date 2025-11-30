Diretta Arezzo Sambenedettese streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA AREZZO SAMBENEDETTESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Numeri alla mano prima di scendere in campo per la diretta di Arezzo Sambenedettese, il nostro obiettivo sarà infatti quello di capire in questa frazione pre match le statistiche delle due squadre, andando a carpire i trend e la possibile favorita per la vittoria finale. L’Arezzo si presenta con un profilo estremamente equilibrato: 54% di possesso, 1,7 xG, 1,2 xA, e una struttura difensiva molto solida (3,3 tiri nello specchio concessi). La squadra costruisce il 60% delle occasioni dal corridoio sinistro e domina sui piazzati, da cui arriva il 40% dei gol. Corner ben distribuiti: 5,1 battuti, 3,9 concessi.

Nei finali gli amaranto accelerano: 46% dei tiri dopo il 70’. La Sambenedettese risponde con un calcio più diretto e ritmato: 1,6 xG, 1,5 xA, e una produzione offensiva da 14 tiri totali, 5 nello specchio. Il 57% delle opportunità nasce da attacchi rapidi sulle fasce, dove la squadra marchigiana esprime il massimo della sua pericolosità. Difesa più vulnerabile nei mezzi spazi (1,4 xGA). Corner: 6 battuti, 6 concessi, segno di una gara sempre molto aperta nelle transizioni. Ora via al commento live della diretta di Arezzo Sambenedettese, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE SEGUIRE AREZZO SAMBENEDETTESE IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Saremo sempre sui canali tv di Sky Sport per la diretta Arezzo Sambenedettese, una partita che potrete seguire anche in diretta streaming video sulla piattaforma Now.

AREZZO SAMBENEDETTESE: CAPOLISTA PER LA FUGA!

Sorride sicuramente alla squadra di casa la diretta Arezzo Sambenedettese, che si gioca alle ore 14:30 di domenica 30 novembre ed è valida per la 16^ giornata nel girone B di Serie C 2025-2026: la capolista va a caccia di un’altra vittoria per allungare sulla concorrenza, che rimane sorniona e sempre molto pericolosa.

È comunque un Arezzo che vola, ha saputo vincere anche ad Ascoli una sfida diretta delicata e in questo modo si è mantenuto al comando; una grande stagione fin qui per gli amaranto, al netto dell’eliminazione dalla Coppa Italia – per mano del Latina – arrivata mercoledì in questo stadio.

La Sambenedettese invece è in netta difficoltà: anche i marchigiani hanno perso a domicilio in coppa, contro il Brescia, ma soprattutto in campionato non vincono da sette partite e gli ultimi tre pareggi non hanno certo migliorato una situazione che con il passare delle settimane si sta facendo sempre più complessa.

Il rischio di ritrovarsi presto in zona playout è molto concreto, soprattutto perché a poco tempo dalla diretta Arezzo Sambenedettese i valori sono abbastanza definiti; tuttavia attenzione alle sorprese che in questo campionato di Serie C possono sempre accadere, lo scopriremo insieme tra poco.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI AREZZO SAMBENEDETTESE

Cristian Bucchi gioca sempre con il 4-2-3-1 e nella diretta Arezzo Sambenedettese può confermare l’intera squadra che ha vinto al Del Duca: ipotizziamo dunque che Gilli e Chiosa siano i due centrali che proteggono il portiere Venturi, De Col fa il terzino destro e Righetti si piazza sull’altro versante, abbassa la sua posizione Guccione che di fatto opera da regista in una mediana a due con Chierico a fargli compagnia, davanti a loro Varela Diamanca fa il trequartista con Pattarello e Tarvernelli che operano sugli esterni e Cianci rimane il centravanti titolare.

Stesso modulo per Ottavio Palladini, che però cerca ancora la formula giusta: in porta c’è Cultraro con Zini e Dalmazzi davanti, Zoboletti e Tosi i laterali bassi ed ecco che a centrocampo il ballottaggio tra Lulli e Alfieri può premiare questa volta il primo, conferma per Candellori (andato a segno contro il Pineto) mentre sulla trequarti può tornare titolare Sbaffo che ruberebbe il posto a Nouban Touré, Amadou Konate e Marranzino rimangono favoriti su Kevin Martins e Battista per le corsie della trequarti e ovviamente capitan Eusepi sarà ancora la prima punta della squadra marchigiana.

QUOTE E PRONOSTICO AREZZO SAMBENEDETTESE

Sono nette le quote che la Snai ha emesso sulla diretta Arezzo Sambenedettese, ovviamente a favore dei padroni di casa: abbiamo infatti un valore da 1,35 volte la somma messa sul piatto per il segno 1 che regola la vittoria amaranto, contro il 7,75 che è stato posto sul segno 2 per il successo dei marchigiani; infine il pareggio, eventualità identificata dal segno X, porta in dote una vincita che con questo bookmaker equivale a 4,25 volte la posta in palio.