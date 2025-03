DIRETTA AREZZO SESTRI LEVANTE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri riguardo alla diretta di Arezzo Sestri Levante? Cerchiamo di capire che tipo di match sarà dalle statistiche che la lega Serie C mette a disposizione sul proprio sito. Iniziamo dai toscani che sono una dlele squadre che pressa di più all’interno del campionato, abbiamo 8km percorsi in media dai giocatori di movimento che iniziano e finiscono la partita. Questo però li porta a subire molti gol in contropiede, circa il 27%. Il Sestri Levante invece è una delle peggiori difese di questo girone con quasi due gol subito ogni giornata, anche se nelle ultime tre partite il dato si è abbassato a 1,4.

Basterà questo per vincere? Difficile dirlo visto che poi in attacco al reparto servono almeno 60 tocchi in area di rigore avversaria per segnare, troppi per una squadra che punta alla salvezza. Adesso via con il commento live della diretta di Arezzo Sestri Levante, il commento live sarà disponibile dal prossimo aggiornamento. Perciò non cambiate pagina ma anzi aggiornatela! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Arezzo Sestri Levante, dove vedere la partita

La diretta Arezzo Sestri Levante potrà essere seguita da tutti i tifosi e si potranno poi sintonizzare sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport, o in alternativa collegarsi alle piattaforma di streaming SkyGo o NowTv

Toscani super favoriti

La diretta Arezzo Sestri Levante andrà in scena alle 17.30 allo Stadio Città di Arezzo e difronte ci sono due squadra che hanno vissuto un percorso profondamente diverso in questa competizione e che stanno vivendo momenti e stati di forma opposti, i padroni di casa hanno avuto qualche alto e basso ma questo non gli ha impedito di raggiungere il settimo posto con 43 punti, che gli permetterebbe di accedere ai playoff, nell’ultima partita hanno vinto 0-2 in casa del Rimini. Gli ospiti invece stanno vivendo un momento molto difficile sia per la situazione di classifica, sono diciannovesimi con 20 punti, ma anche per questioni extracampo che li vedono protagonisti, nell’ultima uscita stagionale hanno strappato un pareggio 1-1 alla Lucchese

Formazioni Arezzo Sestri Levante, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Arezzo Sestri Levante i padroni di casa potrebbero essere messi in campo dal tecnico Cristian Bucchi con il solito 4-2-3-1 con Trombini in porta, Guccione e Righetti gli esterni bassi con Gili e Chiosa a completare la linea, Damiani e Renzi in mediana, Ravasio unica punta supportato da Capello in posizione centrale e Tavernelli e Pattarello sulle fasce. Gli ospiti invece scenderanno in campo con il 4-3-3 dell’ultima partita del tecnico Diego Longo con Guadagno tra i pali, Podda, Pane, Valentini e Montebugnoli in difesa, Furno, Bordin e Rosetti i tre centrocampisti, tridente d’attacco composto da Durmush e Clemenza esterni offensivi e Piu riferimento centrale

Quote Arezzo Sestri Levante, possibile risultato finale

La diretta Arezzo Sestri Levante è una sfida che difficilmente regalerà troppe sorprese, i padroni di casa sono i netti favoriti per la vittoria finale e a meno che capiti qualcosa di clamoroso il risultato dovrebbe confermare la superiorità della squadra toscana, evidenziata anche dal migliore posizionamento in classifica. Se questo non dovesse bastare si può tenere conto dei risultati delle ultime partite che hanno visto l’Arezzo uscire dalla crisi di risultati che stava vivendo e portare a casa 3 punti importantissimi, favorito a 1,55 secondo Snai, mentre il Sestri Levante trovare l’ennesimo pareggio ma che non aiuta la squadra in termini di classifica.