DIRETTA AREZZO TORRES (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Toscana la partita tra Arezzo e Torres è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti si affacciano in attacco verso il 7′ con Zecca il cui colpo di testa viene bloccato facilmente da Trombini. Ecco le formazioni ufficiali: AREZZO (4-2-3-1) – Trombini; Damiani, Gilli, Chiosa, Coccia; Shaka Mawuli, Renzi; Pattarello, Guccione, Tavernelli; Ravasio. A disposizione: Galli, Borra, Montini, Ogunseye, Fiore, Gigli, Lazzarini, Santoro, Righetti, Chierico, Bigi, Capello. All.: Bucchi. TORRES (3-4-1-2) – Zaccagno; Antonelli, Idda, Mercadante; Zecca, Giorico, Brentan, Guiebre; Fischnaller; Zamparo, Varela. A disposizione: Petriccione, Liviero; Masala, Diakite, Casini, Zambataro, Fabriani; Nanni, Carboni. All.: Greco. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DOVE VEDERE LA DIRETTA AREZZO TORRES IN STREAMING VIDEO TV

I canali di Sky Sport rappresentano la modalità per assistere alla diretta tv di Arezzo Torres: anche la visione in diretta streaming video sarà riservata agli abbonati, perché riguarda la piattaforma Now Tv.

SI GIOCA

Manca ormai pochissimo al fischio di inizio della diretta di Arezzo Torres, due squadre che oggi si giocano molto e noi per capire chi potrebbe avere la meglio cercheremo di estrapolare anche i dati tattici con le statistiche messe a disposizione dalla nostra redazione. Iniziamo partendo dai toscani, squadra che punta molto sul pressing a tutto campo come mostra il dato sui 9km percorsi in media da ogni giocatore di movimento, quindi escludendo il portiere. Questo però prota una statistica molto particolare perché l’Arezzo è una delle squadre che subisce più gol da palle perse nella propria metà campo, quasi il 29%.

La Torres invece punta tantissimo sul possesso palla, come mostra infatti il dato sui 500 passaggi tentati ogni domenica, questo li porta ad avere anche una buona difesa con solo 0,9 gol subiti nelle ultime tre partite. Dunque abbiamo a che fare con una partita davvero molto equilibrata dove però i sardi hanno un po’ di vantaggio legato al fatto che segnano quasi 0,5 gol in più rispetto ai toscani. Vinceranno loro? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Arezzo Torres, finalmente può cominciare il commento live della diretta di Arezzo Torres. (agg. Gianmarco Mannara)

AREZZO TORRES: OCCASIONE PER DUE!

Siamo vicini alla diretta Arezzo Torres che va infatti in scena alle ore 15:00 di domenica 16 febbraio: nella 27^ giornata di Serie C 2024-2025, per il girone B, la Torres è chiamata a rispondere alla domanda sul suo futuro da qui al termine della stagione regolare. Ovvero: possono i sassaresi ambire alla promozione diretta? La distanza è ampia e c’è un’altra squadra di mezzo, eppure questa Torres ha già dimostrato di saper correre; certo il pareggio interno contro il Gubbio ha lanciato segnali di nervosismo e soprattutto contribuito ad allontanare ancor più la squadra dalla vetta, ma intanto la Torres rimane sorniona e sempre autrice di un ottimo campionato.

Come anche quello dell’Arezzo: i toscani non vincono da tre partite e hanno perso tre volte nelle ultime cinque, ma forse in pochi si sarebbero aspettati una squadra in corsa per la fase nazionale dei playoff, il calo strutturale non cancella certamente quanto fatto in precedenza. Si prospetta dunque una partita molto interessante questa diretta Arezzo Torres, potremmo chiamarlo un esame di maturità per entrambe le compagini in campo e allora vanno curati i minimi dettagli, a cominciare dalle scelte nelle formazioni che, in attesa del calcio d’inizio, possiamo andare ad esplorare.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO TORRES

È un 4-2-3-1 quello che Cristian Bucchi schiera nella diretta Arezzo Torres: una squadra che davanti ha opzioni di ottimo livello, c’è un ballottaggio tra Alessandro Capello e Ogunseye per il ruolo di prima punta mentre il bomber Pattarello parte da destra con Tavernelli a sinistra e Guccione centrale, questi quattro giocatori offensivi sono “protetti” da una mediana in cui Damiani e Santoro possono sostituire Shaka Mawuli e Renzi, in difesa invece Lazzarini e Coccia (o Righetti) sugli esterni con Gilli e Chiosa centrali davanti a Trombini.

La Torres di Alfonso Greco risponde con una difesa a tre composta da Fabriani, Antonelli e Idda; in porta c’è Zaccagno, Zambataro a destra mentre a sinistra è testa a testa tra Mercadante e Guiebre, a giocare in mezzo al campo può esserci la soluzione Mastinu a prendere il posto di Brentan, perché Giorico dovrebbe essere intoccabile. Abbiamo poi Fischnaller che può fare il trequartista o la punta di appoggio: nel primo caso Zamparo e Adama Diakité giocherebbero davanti, nel secondo uno dei due starebbe naturalmente fuori e ad agire tra le linee sarebbe uno tra Michele Carboni e Djamanca.

AREZZO TORRES: QUOTE E PRONOSTICO

Un’analisi più approfondita sulla diretta Arezzo Torres ci dice che le quote Snai forniscono un grande equilibrio sulla carta: abbiamo infatti il segno 1 per la vittoria della squadra toscana che vale 2,50 volte quanto messo sul tavolo, per contro il segno 2 che regola l’affermazione degli isolani vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,60 volte la posta in palio, infine il segno X che identifica l’opzione del pareggio porta in dote una vincita che equivale, con questa agenzia, a 3,05 volte l’importo che sarà stato investito.