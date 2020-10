Diretta Arezzo Triestina/ Streaming video tv: amaranto già in piena crisi (Serie C)

DIRETTA AREZZO TRIESTINA: TOSCANI IN CERCA DI RISCATTO!

Arezzo Triestina, partita diretta dal signor Claudio Petrella, si gioca alle ore 16:30 di sabato 31 ottobre: rappresenta uno degli anticipi per l’ottava giornata del campionato di Serie C 2020-2021, valido per il girone B. Situazione pessima per i toscani, che hanno già cambiato allenatore ma non sono ancora riusciti a decollare: il pareggio strappato alla sorpresa Matelica è stato solo il secondo punto della stagione, dunque si va ancora a caccia della prima vittoria ma nel frattempo le rivali per la salvezza stanno facendo bottino, complicando ancor più lo scenario per gli amaranto che rischiano davvero di scivolare in Serie D. Sta andando meglio la Triestina, che del resto ha ambizioni di promozione come ha confermato nelle ultime stagioni; tuttavia anche gli alabardati hanno dovuto frenare nell’ultimo turno, pareggiando in casa contro la Virtus Verona. C’è dunque voglia di riscatto per entrambe; scopriremo tra poco come andranno le cose nella diretta di Arezzo Triestina, intanto possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA AREZZO TRIESTINA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arezzo Triestina non sarà disponibile: sappiamo infatti che le partite valide per il campionato di Serie C, ad eccezione di uno degli eventuali posticipi, sono un’esclusiva del portale Eleven Sports che ormai da qualche anno fornisce l’intero programma del torneo di terza divisione. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video; per accedere al servizio si potrà scegliere se sottoscrivere un abbonamento stagionale oppure, di volta in volta, acquistare il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO TRIESTINA

Andrea Camplone è il nuovo allenatore amaranto: anche Arezzo Triestina sarà affrontata con il 4-2-3-1 e due grandi talenti, ormai veterani, come Cerci e Cutolo si piazzeranno sulla trequarti insieme al giovane Di Nardo (o Sussi) supportando la prima punta Pesenti, in competizione con Merola. I due mediani a protezione di questo reparto saranno invece Foglia e Bortoletti; poi avremo una difesa con Baldan e Cherubin in posizione centrale, sulle fasce potrebbero agire Maggioni e Nader con Tarolli che come al solito occuperà la porta. Carmine Gautieri conferma il 4-3-3, ma potrebbe stavolta inserire Mensah nel tridente offensivo insieme a Petrella e Litterli, lasciando in panchina Guido Gomez; a centrocampo pronto a tornare Lodi in cabina di regia, dunque Giorico può spostarsi sulla mezzala oppure lasciare strada a Giuseppe Rizzo e Calvano (o Maracchi) dal primo minuto. Così anche Brivio, sempre in competizione con Lorenzo Filippini per un posto da terzino sinistro; Rapisarda giocherà invece a destra, con Capela e Ligi schierati davanti al portiere Offredi.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo subito quello che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Arezzo Triestina: le quote di questo bookmaker assegnano un valore di 3,15 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, che identifica la vittoria dei padroni di casa, per contro la vincita prevista per il segno 2, da giocare per l’affermazione degli ospiti, corrisponde a 2,25 volte la puntata. Abbiamo poi il segno X che regola l’eventualità del pareggio: in questo caso il guadagno ammonterebbe a 3,15 volte quanto puntato.



