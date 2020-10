Diretta/ Arezzo Virtus Verona (Serie C) streaming video tv: toscani in crisi?

DIRETTA AREZZO VIRTUS VERONA: SFIDA DELICATA

Arezzo Virtus Verona, in diretta domenica 11 ottobre 2020 alle ore 17.30, sarà un match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C nel girone B, presso lo stadio Città di Arezzo. Tornano in campo i toscani dopo il posticipo del giovedì nel turno infrasettimanale, pari 1-1 a Gubbio riacciuffato a 4′ dalla fine, con una rete di Sane che ha permesso all’Arezzo di evitare il secondo ko di fila, dopo quello subito nella sempre sentita sfida contro il Perugia, un superclassico del Centro Italia. In generale però gli aretini sono partiti con tre ko consecutivi tra campionato e Coppa Italia, la rete di Sane ha quantomeno portato un pizzico di fiducia in più. A proposito di pareggi, la Virtus Verona si presenta all’appuntamento dopo tre pari consecutivi, contro Cesena, Imolese e Legnago. Pari a reti bianche nel turno infrasettimanale per la formazione scaligera, ancora imbattuta ma ancora senza vittorie, un equilibrio che la Virtus proverà a rompere su un campo comunque molto difficile.

DIRETTA AREZZO VIRTUS VERONA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Arezzo Virtus Verona, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO VIRTUS VERONA

Le probabili formazioni del match del girone A di Serie C tra Arezzo e Virtus Verona. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Alessandro Potenza con un 3-4-1-2: Tarolli; Baldan, Cipolletta, Mosti; Luciani, Foglia, Bortoletti, Nader; Merola; Cutolo, Pesenti. Gli ospiti guidati in panchina da Luigi Fresco affronteranno invece il match con questo undici dal 1′ con un 4-3-3 come modulo di partenza: Giacomel; Amadio, Visentin, Pellacani, Daffara; Delcarro, Bentivoglio, De Rigo; Zarpellon, Pittarello, Danti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Arezzo Virtus Verona grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 2,55, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 3,00, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 2,80 la posta scommessa.



