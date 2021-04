Diretta Arezzo Vis Pesaro/ Streaming video tv: amaranto per i playout! (Serie C)

DIRETTA AREZZO VIS PESARO: GLI AMARANTO POSSONO SPERARE

Arezzo Vis Pesaro, partita diretta dal signor Ermanno Feliciani, si gioca alle ore 17:30 di domenica 11 aprile: siamo nel girone B del campionato di Serie C 2020-2021, di cui va in scena la 35^ giornata. Gli amaranto possono ancora sperare: hanno perso contro il Modena nell’ultimo turno, ma hanno l’obiettivo di evitare la retrocessione diretta (se la giocano con il Ravenna) e passare attraverso il playout per salvarsi, questo al netto delle questioni societarie che purtroppo, e ovviamente, non dipendono dai risultati che fornirà il campo.

Parlando di salvezza, la Vis Pesaro è sostanzialmente al sicuro: 6 punti di vantaggio sulla zona spareggi entrando in questo turno, la vittoria interna contro l’Imolese ha probabilmente sancito il raggiungimento dell’obiettivo ma ora si proverà a chiudere definitivamente la questione. Aspettando che la diretta di Arezzo Vis Pesaro prenda il via, proviamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le loro scelte nell’analisi delle probabili formazioni.

DIRETTA AREZZO VIS PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Arezzo Vis Pesaro bisognerà eventualmente controllare la programmazione della televisione satellitare, perché quest’anno i canali Calcio (è richiesto un abbonamento specifico) trasmettono alcune delle partite di Serie C per i clienti; in alternativa, come sempre, è disponibile il servizio del portale Eleven Sports che fornisce l’intera gamma dei match di campionato in diretta streaming video. Utilizzando apparecchi mobili quali PC, la visione è aperta agli abbonati per la stagione sportiva o anche a chi volesse acquistare la singola partita, che ha un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO VIS PESARO

Roberto Stellone gioca Arezzo Vis Pesaro con il 4-3-1-2: Cutolo dovrebbe tornare titolare al posto di Carletti, affiancando Leonardo Pérez nel reparto offensivo con Di Grazia o Sussi che possono agire nel ruolo di trequartista. A centrocampo Di Paolantonio farà come sempre la mezzala tattica, Arini agirà da regista e punto di riferimento mentre avremo il ballottaggio Altobelli-Benucci. Difesa con Luciani e Karkalis favoriti per gli esterni (occhio a Christian Ventola per la destra), Sbraga e Kodr a protezione di Andrea Sala. La Vis Pesaro di Daniele Di Donato sarà senza Carissoni, che si aggiunge alle assenze di un centrocampo già decimato: Valerio Nava (scelta più difensiva), De Feo o Pannitteri a destra, con la conferma di Giraudo a sinistra e due mezzali che possono essere Flavio Lazzari e Ejjaki. Gelonese sarà il playmaker basso, Gucci e Ettore Marchi i due attaccanti; in difesa ci sarà spazio per Ferrani, Brignani e Di Sabatino per coprire il portiere Bertinato.

QUOTE E PRONOSTICO

Tra le altre, l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico su Arezzo Vis Pesaro: andiamo dunque a scoprire cosa dicono le quote ufficiali per la partita di Serie C. il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma pari a 2,40 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, vale 2,90 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita corrispondente a 3,10 volte l’importo investito con questo bookmaker.



