Diretta Arezzo Vis Pesaro, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Città di Arezzo per la terza giornata di Serie C 2025/2026 girone B.

DIRETTA AREZZO VIS PESARO, I TOSCANI VOGLIONO IL TRIS

E’ previsto per sabato 6 settembre 2025 alle ore 17:30 il calcio d’inizio della diretta Arezzo Vis Pesaro. Allo Stadio Città di Arezzo si sfidano due compagini che si stanno rendendo protagoniste di un avvio di stagione 2025/2026 abbastanza diverso se si analizzano i rispettivi percorsi ed i risultati ottenuti nelle prime uscite ufficiali.

Video Pontedera Arezzo (0-3)/ Gol e highlights: gara sbloccata subito da Tavernelli (Serie C, 29 agosto 2025)

I padroni di casa sono infatti gli unici ad essere a punteggio pieno quando stanno per affrontare la terza giornata della competizione avendo sconfitto il Forlì prima ed il Pontedera in trasferta poi in un derby regionale letteralmente dominato nonostante l’espulsione per doppio cartellino giallo rimediata da Chiosa nella ripresa.

Video Vis Pesaro Rimini (0-0)/ Gol e highlights: espulsi Jallow e Garetto! (Serie C, 29 agosto 2025)

I toscani avevano inoltre anche battuto il Bra in precedenza nel primo turno, ovvero i trentaduesimi di finale, della Coppa Italia Serie C. Gli ospiti di mister Stellone hanno invece già salutato questa competizione prima dell’esordio in campionato avendo la peggio per 2 a 0 fuori casa, sul campo della Sambenedettese.

La Vis cerca di fatto quello che sarebbe il primo successo stagionale venendo appunto da due pareggi consecutivi maturati contro il Pineto e contro il Rimini. Il bottino di soli due punti si potrebbe rivelare già un po’ misero per una società il cui allenatore della prima squadra ha chiaramento affermato di avere come obiettivo principale il raggiungimento della salvezza nel più breve tempo possibile.

DIRETTA/ Vis Pesaro Rimini (risultato finale 0-0): Nicastro sfiora il colpaccio! (Serie C, 29 agosto 2025)

DIRETTA AREZZO VIS PESARO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Arezzo Vis Pesaro sarà visibile sull’applicazione Sky Go per quanto riguarda lo streaming di questa partita. L’emittente satellitare Sky deve però ancora indicare quale sarà il canale su cui verrà mandata in onda questa sfida per quanto concerne la diretta televisiva.

DIRETTA AREZZO VIS PESARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il 4-3-3 con Venturi fra i pali, Renzi, Gilli, Chiosa e Righetti, Chierico, Mawuli e Guccione a centrocampo con davanti Pattarello, Cianci e Tavernelli proposto da mister Bucchi nell’ultimo turno è quasi certamente lo schieramento che verrà scelto pure per la diretta Arezzo Vis Pesaro se parliamo di probabili formazioni. Il tecnico Stellone potrebbe invece decidere di puntare a sua volta nuovamente sul modulo 3-4-1-2 con Pozzi, Ceccacci, Di Renzo e Primasso nel reparto arretrato, Ventre, Paganini, Pucciarelli e Vezzoni da collante, Di Paola a supporto di Nicastro e Jallow per i suoi dall’inizio.

DIRETTA AREZZO VIS PESARO, LE QUOTE

Dalle quote emesse prima della diretta Arezzo Vis Pesaro è possibile evidenziare come i toscani siano in netto vantaggio sulla carta se si parla della conquista dei tre punti in palio. I padroni di casa stando a Sisal, per esempio, paiono essere i favoriti ed il segno 1 non viene appunto quotato oltre l’1.90. Il pareggio rappresenta il secondo punteggio più probabile per questo incontro venendo pagato a 3.00 mentre le chances di successo degli ospiti sembrano essere abbastanza basse con il 2 fissato a 4.25.