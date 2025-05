AREZZO VIS PESARO (RISULTATO LIVE 0-0): INIZIO A RILENTO

Inizio a rilento per entrambe le squadre che si studiano alla ricerca del giusto colpo per sbloccare il match. A gestire il pallone, almeno inizialmente sono i padroni di casa che non sembrano avere fretta di colpire. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA AREZZO VIS PESARO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Pronti a vivere la diretta Arezzo Vis Pesaro, possiamo tornare indietro di qualche settimana per citare le due partite del girone B, nelle quali la squadra toscana non è mai riuscita a segnare. Il 6 gennaio l’Arezzo ha comunque pareggiato 0-0 in casa e questo risultato sarebbe utile per arrivare alla fase nazionale dei playoff; alla seconda giornata invece la Vis Pesaro aveva dominato al Tonino Benelli vincendo per 3-0, grazie ai gol di Alfonso Peixoto, Francesco Nicastro su rigore e Mirco Ceccacci. Va anche detto che solo tre settimane prima l’Arezzo aveva comunque battuto la Vis Pesaro, in trasferta per 3-1, nel primo turno di Coppa Italia.

Diretta/ Vis Pesaro Pontedera (risultato finale 1-1): Cannavò fa esultare il "Benelli"! (4 maggio 2025)

Ha dunque un successo stagionale contro i marchigiani. Tornano indietro nel tempo scopriamo invece che la Vis Pesaro non ha mai vinto ad Arezzo: questo è sicuramente un dato che fa piacere alla squadra toscana, che mantenendo questa imbattibilità casalinga farebbe ulteriore strada potendo continuare a sognare la promozione in Serie B. Sarà comunque il campo a dirci cosa succederà in questa gara secca, non abbiamo dunque che da metterci comodi e seguire insieme la diretta Arezzo Vis Pesaro, si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

Video Milan Futuro Vis Pesaro (1-1)/ Gol e highlights: Raychev gela i rossoneri (Serie C)

AREZZO VIS PESARO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Arezzo Vis Pesaro in tv sarà fornita agli abbonati sui canali di Sky Sport, con Sky Go e Now Tv che invece ci daranno la diretta streaming video, sempre tramite abbonamento.

AREZZO VIS PESARO: TOSCANI FORSE FAVORITI?

La quinta e la sesta del girone B di Serie C si sfidano nella diretta Arezzo Vis Pesaro oggi, mercoledì 7 maggio 2025, con fischio d’inizio alle ore 20.00. Il match è quindi incerto per definizione, anche se i toscani in stagione regolare hanno ottenuto 6 punti in più dei marchigiani e grazie a questo godono del fattore campo e anche di due risultati su tre, un vantaggio che l’Arezzo dovrà naturalmente cercare di sfruttare nel migliore dei modi. L’inizio è stato ottimo con la vittoria per 3-1 contro il Gubbio, ma oggi la rivale dovrebbe essere più ostica.

DIRETTA/ Pianese Arezzo (risultato finale 2-3): Pattarello decisivo (Serie C, 27 aprile 2025)

La Vis Pesaro invece ha rischiato decisamente di più nel primo turno contro il Pontedera, ottenendo solamente al 94’ minuto il pareggio che è valso il passaggio al match odierno. Stavolta tuttavia i marchigiani sono nella parte di chi può soltanto vincere, quindi servirà una prestazione più incisiva, anche se magari dal punto di vista mentale ci potrebbero essere meno pressione. Di certo l’accesso alla fase nazionale dei playoff è già un obiettivo significativo, la diretta Arezzo Vis Pesaro dovrà darci risposte chiare…

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO VIS PESARO

Cristian Bucchi, che solo da poche settimane siede sulla panchina dei toscani, nelle probabili formazioni per la diretta Arezzo Vis Pesaro potrebbe proporci un modulo 4-3-3 con un tridente d’attacco che ha già fatto molto bene domenica e quindi dovrebbe essere confermato in toto, con Pattarello e Tavernelli come ali ai fianchi del centravanti Ravasio. Guccione perno del centrocampo con Eklu e Dezi,mentre davanti al portiere Trombini ecco la difesa a quattro con Renzi, Gilli, Chiosa e Righetti.

La replica di Roberto Stellone, che invece guida la Vis Pesaro ormai da più di una stagione, potrebbe offrire qualche novità dopo i brividi contro il Pontedera, ma di base ecco il modulo 3-4-2-1 con Ceccacci, Coppola e Bove davanti al portiere Vukovic. Pucciarelli e Paganini potrebbero invece agire nel cuore del centrocampo, con gli esterni Zoia e Cannavò, mentre qualche metro più avanti ecco Di Paola e Nicastro dietro al centravanti Okoro.