Diretta/ Argentina Australia streaming video Rai 1: pressione Argentina (Qatar 2022)

DIRETTA ARGENTINA AUSTRALIA: PASSAGGIO DI TURNO FACILE PER GLI ARGENTINI…

Argentina Australia, in diretta sabato 3 dicembre 2022 alle ore 20.00 presso l’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan sarà una delle sfide valevoli per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio Qatar 2022. Pressione Albiceleste con Messi e compagni che hanno aggiustato le cose dopo la prima sconfitta con l’Arabia Saudita, finendo primi nel girone e ritrovandosi ora in una parte del tabellone complicata, con i potenziali incroci con l’Olanda ai quarti e il Brasile in semifinale.

Prima ci sarà da battere un’Australia che eliminando la Danimarca nella fase a gironi ha confermato di essere dura a morire. I Socceroos avevano iniziato incassando un poker dalla Francia ma sono poi riusciti a raggiungere gli ottavi di finale dei Mondiali per la seconda volta nella loro storia, dopo l’edizione del 2006. L’11 settembre 2007 l’Argentina ha vinto 1-0 in amichevole l’ultimo precedente contro l’Australia che non fa risultato contro l’Albiceleste dall’1-1 del 31 ottobre 1993, lo storico spareggio che portò i sudamericani con Maradona in squadra a Usa 1994.

ARGENTINA AUSTRALIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Argentina Australia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Argentina Australia, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ARGENTINA AUSTRALIA SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA AUSTRALIA

Le probabili formazioni della diretta Argentina Australia, match che andrà in scena all’Ahmad bin Ali Stadium di Al Rayyan. Per l’Argentina, Lionel Scaloni schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Acuna; De Paul, E. Fernandez, Mac Allister; Correa, Messi, Alvarez. Risponderà l’Australia allenata da Graham Arnold con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ryan; Degenek, Rowles, Souttar, Behich; McGree, Mooy, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Argentina Australia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale di calcio Qatar 2022. La vittoria dell’Argentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo dell’Australia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











