Diretta Argentina Brasile/ Streaming video tv: che scontro in finale! (Copa America)

Argentina Brasile, in diretta dal Maracanã di Rio De Janeiro alle ore 2:00 della mattina italiana di domenica 11 luglio, è la finale di Copa America 2021. Dopo 14 anni la grande classica del calcio sudamericano torna a farci compagnia nel match per il titolo continentale: uno spettacolo assicurato, una delle rivalità più sentite nel mondo del calcio, due nazionali che si contenderanno il trofeo partendo quasi alla pari, anche se i verdeoro – che hanno vinto consecutivamente gli ultimi due episodi in questo contesto – sembrano avere qualcosa in più. Sono campioni in carica, e sognano un altro scherzetto all’albiceleste: per quello che si è visto in Copa America 2021 potrebbe essere ampiamente possibile, ma gli avversari ci credono.

L’Argentina intanto si è presa la finale battendo la Colombia ai rigori, e in qualche modo facendo pace con le due sconfitte consecutive subite dal Cile, delusione tremenda che aveva portato Leo Messi a ritirarsi dalla nazionale. Per il Brasile il percorso è stato più netto e convincente, ma in semifinale il Perù è stato piegato con un solo gol; ora si resetta tutto e si gioca per il titolo, in una partita il cui contesto è del tutto a se stante. Staremo a vedere come andranno le cose nella diretta di Argentina Brasile, intanto possiamo provare a valutare quali saranno le scelte da parte dei due CT leggendo insieme le probabili formazioni, introducendoci alla finale di Copa America 2021.

DIRETTA ARGENTINA BRASILE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Argentina Brasile sarà trasmessa sulla televisione satellitare, che ha seguito tutta la Copa America 2021: appuntamento dunque riservato agli abbonati, i canali saranno Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder) con la consueta possibilità di seguire la finale di Copa America 2021 anche tramite il servizio di diretta streaming video, garantito senza costi aggiuntivi dall’applicazione Sky Go che è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA BRASILE

Argentina Brasile vedrà la conferma del 4-3-3 per Lionel Scaloni, ma con qualche dubbio legato alle scelte: in difesa dovrebbe essere tutto scritto, dunque German Pezzella e Otamendi a protezione di Emiliano Martinez con Nahuel Molina e Tagliafico a correre sulle fasce, mentre in mezzo al campo cerca spazio Leandro Paredes che però dovrà vincere la concorrenza di Lo Celso e Guido Rodriguez, a lasciargli posto potrebbe essere quest’ultimo con la conferma di De Paul. Avremo poi il ballottaggio a tre tra Di Maria, Alejandro Gomez e Nico Gonzalez come esterno di un tridente nel quale Messi dovrebbe partire largo a destra lasciando Lautaro Martinez (o Aguero) prima punta. Tite punta invece sul 4-2-3-1 e le sue scelte sembrano fissate: Ederson il portiere, Thiago Silva e Marquinhos davanti a lui, Danilo e Alex Sandro (che potrebbe essere preferito a Renan Lodi, a differenza della semifinale) i terzini che dovranno accompagnare l’azione di Fred e Casemiro, i due mediani schierati davanti alla difesa. Sulla trequarti come sempre l’abbondanza non manca: Paquetà, matchwinner della semifinale, può essere confermato a scapito di Everton Ribeiro, poi Everton e Neymar dovrebbero nuovamente essere i due laterali in appoggio al centravanti, con Richarlison che dovrebbe ancora prendere il posto dello squalificato Gabriel Jesus.

QUOTE E PRONOSTICO

Un pronostico su Argentina Brasile è stato tracciato dall’agenzia Snai, e dunque andiamo a vedere quali siano le quote previste dal bookmaker per questa partita. Il segno 1 che identifica la vittoria dell’Albiceleste porta in dote una vincita corrispondente a 4,00 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – vale 3,10 volte la giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della Seleçao, vi farebbe guadagnare una somma che ammonta a 2,00 volte l’importo investito con questo bookmaker.



