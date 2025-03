DIRETTA ARGENTINA BRASILE, ATTESA SPASMODICA!

Per partite del genere non c’è bisogno nemmeno di presentazione: la diretta Argentina Brasile è la partita più attesa del Sudamerica e andrà in scena mercoledì 26 marzo 2025 alle ore 01:00. Dunque per intenderci si giocherà due ore dopo le 23:00 di martedì 25 marzo.

La classifica dopo 13 partite vede l’Albiceleste campione del mondo prima a 28 punti mentre il Brasile terzo a 21, intervallate dalla presenza di un sorprendente Ecuador a 21. Si giocherà all’Estadio Monumental di Buenos Aires e potrebbe sancire l’allungo definitivo dell’Argentina.

In ogni caso, anche il Brasile è abbastanza sicuro di rientrare tra le migliori sei ovvero quelle che accederanno direttamente ai Mondiali. La settima, attualmente il Bolivia con 13 punti, dovrà invece sostenere una fase di playoff.

DOVE VEDERE DIRETTA ARGENTINA BRASILE, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Argentina Brasile gratuitamente potrete farlo sull’applicazione di Onefootball. Una volta scaricata infatti dovrete recarvi nella pagina della partita e avviare lo streaming all’ora di inizio match.

LE PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA BRASILE

L’Argentina giocherà con il 4-2-3-1 con Martinez in porta, difesa a quattro composta da Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico. A centrocampo il duo Paredes-Mac Allister con Giuliano Simeone, Enzo Fernandez e Thiago Almada dietro a Julian Alvarez.

Stesso identico assetto tattico per il Brasile con Bento tra i pali, protetto da Vanderson, Marquinhos, Gabriel e Guilherme Arana. In mediana Joelinton e Bruno Guimaraes mentre Rodrygo, Raphinha e Vinicius Junior supporteranno Joao Pedro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ARGENTINA BRASILE

Complice anche la posizione di classifica, a partire favorita è l’Argentina a 2.30 contro il 2 fisso per la Seleçao dato a 3.50 mentre il pareggio a 3. Concludiamo con Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.88 e 1.40.