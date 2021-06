Diretta/ Argentina Cile (Copa America) streaming video tv: albiceleste favorita

DIRETTA ARGENTINA CILE: ARGENTINI FAVORITI!

Argentina Cile, in diretta lunedì 14 giugno 2021 alle ore 23.00 italiane presso l’Estadio Olimpico Nilton Santos di Rio de Janeiro, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase finale della Copa America 2021. L’Albiceleste avrebbe dovuto vivere in casa questo appuntamento con la Copa America 2021, ma l’emergenza Covid ha costretto allo spostamento in Brasile della kermesse che inizialmente avrebbe dovuto essere ospitata da Argentina e Colombia. La Nazionale argentina resta comunque tra le grandi favorite di questa Copa America, che dal 1993 l’Argentina non ha più vinto perdendo be 4 finali, incluse due contro il Cile, andando ko ai rigori dopo aver pareggiato 0-0.

Il Cile si è preso diverse soddisfazioni nella competizione negli ultimi anni, non parte però tra i favoritissimi di questa edizione pur potendo vantare una squadra interessante. Ci sarà però la cabala da ribaltare, poiché il Cile non è riuscito a superare la fase a gironi in 4 delle 5 occasioni precedenti in cui questo torneo si è disputato in Brasile, sicuramente la sede della Copa America in cui i cileni sono riusciti a togliersi meno soddisfazioni in assoluto.

DIRETTA ARGENTINA CILE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Argentina Cile viene trasmessa su Sky Sport per tutti gli abbonati, con la televisione satellitare. che trasmette in esclusiva l’intero programma della Copa America, tutte le partite sia della fase a gironi sia della fase ad eliminazione diretta. La visione sarà anche in diretta streaming video, collegandosi tramite tablet, smartphone o pc sul sito o sull’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA CILE

Le probabili formazioni della sfida tra Argentina e Cile presso l’Estadio Olimpico Nilton Santos. Gli argentini allenati da Lionel Scaloni scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Martinez Quarta, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso, Di Maria, Lautaro Martinez, Messi. Risponderà la formazione cilena guidata in panchina da Martin Lasarte con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Bravo; Sierralta, Medel, Maripan; Isla, Pulgar, Aranguiz, Mena; Meneses, Vargas, Sanchez.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Argentina e Cile, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 1.60 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.80 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 5.50 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



