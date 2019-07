Diretta Argentina Cile/ Streaming video DAZN: finale per il 3° posto (Copa America)

Argentina Cile, in programma alle ore 21:00 di sabato 6 luglio e in diretta dall’Arena Corinthians di Sao Paulo, è la finale per il terzo posto della Copa America 2019: magra consolazione per due nazionali che nelle ultime due edizioni del torneo si sono affrontate in finale, ma che sono cadute qui sotto i colpi di Brasile e Perù. Per la Seleccion una grandissima delusione, perché ancora una volta non arriva il titolo tanto atteso: la semifinale è stata giocata bene, si conta anche un palo e una traversa ma non c’è stato nulla da fare in quella che sembra ormai essere diventata una maledizione. Diverso il discorso per il Cile, che sognava uno storico tris ma a sorpresa è stato piegato nettamente dal Perù; adesso dunque si giocherà per il bronzo, certamente un risultato prestigioso ma che chiaramente rimane un contentino. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Argentina Cile, nel frattempo possiamo gettare un rapido sguardo sulle scelte dei due Commissari Tecnici in materia di probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che come sempre la diretta tv di Argentina Cile non sarà disponibile: tutta la Copa America 2019 viene trasmessa sulla piattaforma DAZN, dunque l’appuntamento sarà riservato agli abbonati che potranno seguire la partita su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone in diretta streaming video, oppure installare l’applicazione su una smart tv che goda di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA CILE

E’ da valutare se in Argentina Cile vedremo i titolari o il turnover, da ambo le parti: possiamo ipotizzare l’Albiceleste in campo con Armani tra i pali, Ramiro Funes Mori con Otamendi al centro della difesa e due terzini che potrebbero essere Saravia e Casco. A centrocampo scalpita Lo Celso, pronto a tornare titolare; con lui possibile Guido Pizarro in cabina di regia e Leandro Paredes o De Paul sull’altra mezzala, mentre Messi potrebbe comunque giocare e stare davanti insieme a Dybala, con Di Maria schierato da trequartista o largo in un tridente classico. Il Cile di Reinaldo Rueda invece affronta la partita con il 4-3-3: in porta Arias, davanti a lui potrebbero giocare Jara e Lichnovsky con due terzini in Paulo Diaz e Beausejour, oppure Isla spostato a sinistra. In mezzo possibile riposo per Arturo Vidal, con Pablo Hernandez che ne prenderebbe il posto; Pavez se la gioca con Pulgar, conferma per Aranguiz mentre nel tridente potremmo vedere Nicolas Castillo da prima punta, supportato da Junior Fernandes e Ricardo Gonzalez.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Argentina Cile ci dicono che la Seleccionè favorita, avendo un valore di 1,80 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, che identifica la sua vittoria. L’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,50 volte quanto investito, mentre con il successo della Roja – segno 2 – andreste a mettere in tasca 4,50 volte la puntata con questo bookmaker.



