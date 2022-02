Diretta/ Argentina Colombia streaming video tv: cafeteros alle strette (Qatar 2022)

DIRETTA ARGENTINA COLOMBIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Argentina Colombia, in diretta mercoledì 2 febbraio 2022 alle ore 00.30 italiane presso l’Estadio Mario Alberto Kempes di Cordoba sarà una sfida valevole per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali in Qatar del 2022. Cafeteros alle strette dopo la pesantissima sconfitta subita in casa contro il Perù: la classifica dice che la Colombia in questo momento è sesta a -3 dai peruviani e a -2 anche dall’Uruguay e dalla possibilità di acciuffare lo spareggio interzona previsto per la quinta classificata del girone sudamericano.

L’Argentina in casa è sempre un osso particolarmente duro, l’ultima vittoria in Cile, nonostante la qualificazione in Qatar già in tasca per l’albiceleste, ha dimostrato come Messi e compagni non siano in vena di fare sconti nelle partite che restano da giocare. L’ultimo confronto tra le due Nazionali è quello del 7 luglio scorso in semifinale di Coppa America, con l’Argentina vincente ai calci di rigore in un match tiratissimo, che ha poi spalancato all’albiceleste la possibilità di cogliere un trionfo atteso ben 28 anni.

DIRETTA ARGENTINA COLOMBIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Argentina Colombia non sarà disponibile sui canali televisivi del nostro paese e dunque l’alternativa rimane quella di Mola Tv che ha acquisito i diritti delle sfide di qualificazione sudamericane a Qatar 2022. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, gratuitamente collegandosi al sito mola.tv.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA COLOMBIA

Le probabili formazioni della diretta Argentina Colombia, match che andrà in scena all’Estadio Mario Alberto Kempes di Cordoba. Lionel Scaloni schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: E. Martinez; Molina, Li. Martinez, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Di Maria; A. Gomez, Lautaro Martinez, N. Gonzalez. Risponderà la Colombia allenata da Reinaldo Rueda con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Ospina; Cuadrado, O. Murillo, Sanchez, Mojica; J. Rodriguez, Barrios, Uribe, Diaz; Borre, Falcao.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match tra Argentina e Colombia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Argentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo della Colombia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.33.



