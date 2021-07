Diretta Argentina Colombia/ Streaming video tv: tutto facile per Messi? Copa America

DIRETTA ARGENTINA COLOMBIA: SEMIFINALE COPA AMERICA 2021

Argentina Colombia, in diretta dall’Estadio Nacional de Brasilia, è la partita in programma oggi, mercoledì 7 luglio 2021 e valida per la Copa America: fischio d’inizio previsto per le ore 3.00 secondo il fuso orario italiano. Big match per il tabellone delle semifinali della Copa America 2021 è quello che ci attende oggi con la diretta tra Argentina e Colombia: Messi e compagni approdano dunque alla sfida diretta con i cafeteros pronti a strappare il pass che vale la finalissima e dunque a riscattare quanto fatto solo nell’ultima edizione. La selezione di Scaloni è infatti gran favorita non solo questa sera ma pure per il titolo finale: dopo tutto l’Albiceleste ha chiuso da prima e a punteggio pieno la fase a gironi e solo pochi giorni fa ha pure regolato l’Ecuador con un netto 3-0 durante i quarti di finale.

Contro pure un rivale che ha zoppicato in questa edizione della Copa America 2021, ma che rimane sempre un avversario temibile, come è la Colombia. La squadra di Rueda ha chiuso solo con il terzo posto il girone B e pure ai quarti di finale è stato solo ai calci di rigore che hanno avuto la meglio contro l’Uruguay. Pure la diretta Argentina Colombia di questa notte non è partita già scritta: chissà che dirà il campo!

DIRETTA ARGENTINA COLOMBIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Argentina Colombia sarà garantita in esclusiva per gli abbonati Sky Sport sul canale Sky Sport Serie A, che in queste settimane è diventato invece la “casa” della Copa America 2021. Di conseguenza, possiamo annotare che sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video, fornita come di consueto tramite il servizio Sky Go. La Copa America però in streaming è visibile anche su Eleven Sports.

DIRETTA ARGENTINA COLOMBIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Con in palio l’ultimo biglietto che vale la finale della Copa America 2021, logico aspettarci che per le probabili formazioni della diretta Argentina Colombia, i due ct optino questa sera solo per i loro titolari favoriti. Ecco che allora l’Albiceleste sarà in campo con il 4-3-3 che pure vedrà pronti titolari Gonzalez, Lautaro Martinez e Messi in attacco. Spazio poi per De Paul, Lo Celso e Paredes a centrocampo, mentre irrinunciabili in difesa Otamendi e Pezzella e il duo Acuna-Molina sull’esterno. Classico 4-4-2 invece per Rueda e la Colombia, che pure questa notta si affideranno a Mina e Sanchez in difesa, come pure alla coppia Tesillo-Munoz, chiaramente posta sull’esterno del reparto. Per il centrocampo si faranno invece avanti come titolari Cuellar e Barrios, ma pure Borrè e Diaz, usati come esterni: i due bomber dell’Atalanta Zapata e Muriel faranno da prime punte dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la Copa America 2021 non dubitiamo nel consegnare alla formazione albiceleste il favore del pronostico. Il portale di scommesse Eurobet poi per l’1×2 del match ha consegnato alla vittoria dell’Argentina la quota di 1.75, mentre il successo della Colombia vale 5.20 la posta in palio: il pareggio vale 3.40.



