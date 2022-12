Diretta Argentina Croazia/ Streaming video Rai 1: la prima semifinale, Mondiali 2022

DIRETTA ARGENTINA CROAZIA: RISULTATO NON SCONTATO!

Argentina Croazia, diretta dall’arbitro italiano Daniele Orsato presso lo Stadio Iconico di Losail, comincerà alle ore 20.00 italiane (22.00 locali) di stasera, martedì 13 dicembre, e sarà naturalmente la prima semifinale dei Mondiali 2022. L’Argentina insegue il titolo iridato che manca dall’ormai lontano 1986 per l’Albiceleste, questo sembra essere il Mondiale migliore della carriera per Leo Messi e la Seleccion si è compattata attorno al suo totem, con notevoli miglioramenti dopo il debutto traumatico contro l’Arabia Saudita, anche se nei quarti contro l’Olanda una vittoria ormai in tasca è diventata quasi un dramma, scongiurato solamente ai calci di rigore che hanno portato l’Argentina in semifinale.

A proposito di calci di rigore, la Croazia aveva superato dal dischetto ottavi e quarti nel 2018 e ha fatto lo stesso pure stavolta: quattro su quattro non può essere più un caso fortuito, questo significa che battere la Croazia è maledettamente difficile. Non ci è riuscito nemmeno il Brasile, che pure era passato in vantaggio al 105’ minuto: la Croazia ha ristabilito la parità e infine ha trionfato dal dischetto, epilogo che quindi stavolta l’Argentina farebbe meglio ad evitare. Di certo, ci attende una serata indimenticabile, come sempre quando si parla di semifinali dei Mondiali: che cosa ci dirà la diretta di Argentina Croazia?

ARGENTINA CROAZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta tv di Argentina Croazia sarà naturalmente garantita in chiaro per tutti su Rai Uno, il canale numero 1 del telecomando, con la nostra Tv di Stato che garantirà anche la diretta streaming video di Argentina Croazia, dal momento che la semifinale dei Mondiali 2022 sarà fruibile anche tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA CROAZIA

Presentiamo anche le probabili formazioni per la diretta di Argentina Croazia. Tema di grande interesse è la presenza o meno dal primo minuto di Angel Di Maria dal primo minuto, però il c.t. Lionel Scaloni potrebbe insistere con l’assetto che gli ha permesso di trovare la quadra dopo il debutto choc. Acuña è squalificato, dunque un cambio ci sarà: a sinistra dovrebbe giocare Tagliafico al suo posto. Indichiamo il modulo 3-5-2 con Emiliano Martinez naturalmente intoccabile in porta; davanti a lui agiranno i tre difensori centrali Romero, Otamendi e Lisandro Martinez; detto di Tagliafico, a destra dovremmo invece vedere Molina e nel cuore della mediana vanno verso la conferma De Paul, Enzo Fernandez e Mac Allister, mentre al fianco di Messi è sempre Julian Alvarez il favorito, anche se il rigore decisivo potrebbe aver sbloccato Lautaro Martinez.

Sul fronte slavo, ecco il solito dilemma in attacco per il c.t. Zlatko Dalic, perché la maglia da centravanti ha vari candidati. Petkovic con il gol contro il Brasile ha fatto un passo avanti, ma potrebbe anche giocare accentrato Kramaric, in questo caso con Pasalic a destra, mentre a sinistra è sicuro del posto Perisic. Il modulo di riferimento per la Croazia è il 4-3-3 con Modric, Brozovic e Kovacic naturalmente titolari nell’intoccabile terzetto di centrocampo che è un marchio di fabbrica per i vice-campioni del Mondo in carica. Nulla dovrebbe cambiare anche in difesa, perché avremo in porta l’ormai eroe nazionale Livakovic e davanti a lui il quartetto formato da Juranovic a destra, Lovren e Gvardiol centrali, infine Sosa come terzino sinistro.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Argentina Croazia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Parte favorita l’Argentina, la cui vittoria (segno 1) è quotata a 1,83, poi si sale a quota 3,35 in caso di pareggio e quindi di segno X, infine una vittoria della Croazia varrebbe 5,00 volte la posta in palio per chi avrà giocato sul segno 2 dando fiducia agli slavi.











