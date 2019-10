Diretta Argentina Ecuador/ Streaming video tv: amichevole in Spagna per la Seleccion

Argentina Ecuador, che sarà diretta dall’arbitro sammarinese Luca Barbeno, è un’amichevole internazionale che si gioca alle ore 16:00 di domenica 13 ottobre, presso l’Estadio Martinez Valero di Elche. Siamo in Spagna, dove la Seleccion affronta un impegno sulla carta più morbido rispetto a quello di mercoledì sera (pareggio per 2-2 contro la Germania); la strada di questa nazionale prosegue dunque in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2022, ennesimo appuntamento nel quale l’Albiceleste cercherà di tornare grande. Va ricordato, come sappiamo, che l’Argentina non vince un titolo dal 1993 e negli ultimi anni, pur avendo a disposizione Leo Messi e una generazione di grande talento, si è fermata tre volte nelle finali e sta vivendo una sorta di maledizione; l’avversario di oggi è chiaramente ben conosciuto, perchè affrontato più volte nelle qualificazioni e in Copa America. Vediamo allora in che modo i due allenatori potrebbero presentare le loro nazionali sul terreno di gioco a Elche, leggendo le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Argentina Ecuador.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Argentina Ecuador, salvo variazioni di palinsesto, non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: questo significa che non avremo a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale per seguire questa amichevole, ma per tutte le informazioni utili si potranno consultare i profili che le due federazioni mettono a disposizione sui social network (ovviamente in maniera gratuita), particolarmente su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA ECUADOR

Per Argentina Ecuador Lionel Scaloni potrebbe cambiare qualcosa rispetto a mercoledì; in porta per esempio si candida Musso, in difesa potrebbero essere impiegati insieme Kannemann e German Pezzella con i laterali che possono essere Saravia e Acuna, anche se quest’ultimo potrebbe agire anche come esterno alto. A centrocampo Nicolas Dominguez è candidato ad una maglia ma Leandro Paredes e De Paul non mollano; il trequartista dell’Udinese però può avanzare il suo raggio d’azione e sostituire Dybala, con Lamela e Ocampos possibili titolari sulle fasce e una prima punta che stavolta potrebbe essere Alario. L’Ecuador gioca con il 4-2-3-1, dunque modulo speculare: in porta va Padilla, davanti a lui i due centrali dovrebbero essere Dario Aimar e Arreaga mentre sulle corsie laterali avremo Palacios a sinistra con il ballottaggio tra Espinoza e Andrés Lopez per la corsia destra. In mezzo al campo agiscono Jhegson Méndez e Cifuentes (non è convocato Gaibor, capitano nell’ultima amichevole della Tricolor), davanti a loro ci sarà invece una linea di trequartisti con Sornoza in posizione centrale, Gonzalo Plata che potrebbe giocare a destra e Castillo dall’altra parte. Testa a testa per il ruolo di centravanti: in vantaggio Estrada, ma è tornato Enner Valencia che potrebbe avere la meglio.



