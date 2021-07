Diretta Argentina Ecuador/ Streaming video tv: Messi favorito (Copa America 2021)

DIRETTA ARGENTINA ECUADOR: TUTTO FACILE PER GLI ARGENTINI?

Argentina Ecuador, in diretta dallo stadio Olímpico Pedro Ludovico di Goiânia (Brasile) si gioca alle ore 3.00 italiane della notte tra sabato 3 e domenica 4 luglio e sarà l’ultimo quarto di finale in programma per la Copa America 2021. Sulla carta, la diretta di Argentina Ecuador ha nella Seleccion la favorita d’obbligo: i numeri della prima fase a gironi parlano chiaro.

L’Argentina infatti ha vinto il girone A con tre vittorie e un pareggio, con un netto successo contro la Bolivia a chiudere definitivamente i giochi del gruppo; l’Ecuador invece ha sofferto parecchio nel girone B, superato solo con il quarto posto (su cinque partecipanti) con tre pareggi e una sconfitta, grazie al pari contro il Brasile già promosso all’ultima giornata. La Tricolor avrà una sfida difficilissima contro Leo Messi e compagni, anche se è pure vero che sarà l’Albiceleste ad avere tutto da perdere. In una partita secca tutto è possibile, ma in questo caso la sorpresa sembra difficile: Argentina Ecuador rispetterà il pronostico o ci sorprenderà?

DIRETTA ARGENTINA ECUADOR STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Argentina Ecuador sarà garantita in esclusiva per gli abbonati Sky Sport sul canale Sky Sport Serie A, che in queste settimane è diventato invece la “casa” della Copa America 2021. Di conseguenza, possiamo annotare che sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video, fornita come di consueto tramite il servizio Sky Go. La Copa America però in streaming è visibile anche su Eleven Sports.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA ECUADOR

Vediamo pure quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Argentina Ecuador. Per la Seleccion di Lionel Scaloni vi sono ancora ballottaggi aperti ma disegniamo un 4-2-3-1 con Armani in porta; difesa a quattro formata da Molina, Romero, Pezzella e Tagliafico da destra a sinistra; in mediana la coppia formata da Paredes e Rodriguez; infine in attacco ecco Di Maria, Messi e il Papu Gomez sulla trequarti, a supporto del centravanti Aguero. Modulo 4-4-2 invece per l’Ecuador del c.t. Gustavo Alfaro: come titolari indichiamo Galindez in porta; Preciado, Arboleda, Hincapié e Palacios nella linea a quattro in difesa; a centrocampo invece Franco, Mendez, Caicedo ed Estupinan da destra a sinistra; infine i due attaccanti Preciado e Valencia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Argentina Ecuador in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. La Seleccion parte favorita: il segno 1 è quotato a 1,45, mentre poi si sale a quota 4,25 in caso di pareggio (segno X) e fino a ben 7,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria dell’Ecuador.



