Diretta Argentina Italia/ Streaming video tv: azzurri per il riscatto (volley)

Argentina Italia, in diretta da Fukuoka, è la partita di volley maschile, in programma oggi, venerdi 4 ottobre 2019, con fischio d’inizio fissato per le ore 5,30 secondo il fuso orario italiano, ma saranno le ore 12,30 locali. La terza giornata per la Coppa del mondo di volley maschile ci offre la diretta tra Argentina e Italia, sfida che sulla carta portrebbe essere la giusta occasione di riscatto per il giovane gruppo portato in terra nipponica di Gianlorenzo Blengini. Dopo l’avvio sbagliato contro il Giappone e il KO subito solo ieri mattina contro la formazione titolare degli Stati Uniti di Speraw, i nostri azzurri hanno certo bisogno di ottenere una vittoria che dia morale e qualche sicurezza in più. Pure gli albicelesti non sono certo avversario da sottovalutare, tenuto pure conto che i ragazzi di di Marcelo Mendez hanno potuto preparare con calma l’appuntamento in Giappone per la Coppa del Mondo (mentre i nostri sono stati impegnati con gli Europei fino a solo settimana scorsa).

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto la diretta tv di Argentina Italia non sarà trasmessa: non ci sarà una copertura televisiva per le partite della Coppa del Mondo 2019 di volley maschile, e dunque non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare il sito ufficiale di questa manifestazione: lo trovate all’indirizzo worldcup.2019.fivb.com.

DIRETTA ARGENTINA ITALIA: IL CONTESTO

Come detto prima, certo l’Argentina non è un avversario da sottovalutare in questa terza giornata della Coppa del Mondo: anzi la diretta Argentina Italia di questa mattina potrebbe rivelarsi molto insidiosa per i nostri beniamini, se non approcciata con al giusta concentrazione. In questo avvio della manifestazione iridata in Giappone infatti la formazione del ct Mendez ha firmato ben due vittorie, di cui la prima al tie break con gli Stati Uniti e la seconda solo ieri ai danni della Tunisia, battuta per 3-1 Tutt’altro genere di risultati li ha ottenuti invece l’Italia di Blengini. Come purtroppo ricordiamo bene gli azzurri sono stati prima battuti dal Giappone per 3-0 nella sfida di esordio e poi pure dagli Usa, solo ieri. Nella partita di ieri però pure abbiamo visto i nostri ragazzi ben reagire, per almeno il primo set: una volta però che gli americani si sono riorganizzati, non vi è stato modo di poterli trattenere. Speriamo che oggi l’esito sia ben diverso: parola al campo!



