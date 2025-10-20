Diretta Argentina Marocco U20, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni da Santiago del Cile per la finale dei Mondiali Under 20 2025.

DIRETTA ARGENTINA MAROCCO U20, NORDAFRICANI IN FINALE A SORPRESA

Si gioca lunedì 20 ottobre 2025 dalle ore 1:00 italiane la diretta Argentina Marocco U20. Presso l’Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos di Santiago del Cile i ragazzi della Seleccion sfidano i nordafricani nella finale dei campionati Mondiali di calcio Under 20 sotto la direzione arbitrale dell’italiano Maurizio Mariani, proveniente dalla sezione di Aprilia.

Gli argentini, che nella fase a gironi avevano battuto pure gli Azzurrini, si sono conquistati l’accesso all’ultima gara della competizione iridata sconfiggendo di misura per 1 a 0 la Colombia U20 grazie alla rete messa a segno da Mateo Silvetti dell’Inter Miami, su assist del compagno Gianluca Prestianni del Benfica, nel corso del secondo tempo.

Dati come potenziali favoriti per la vittoria già alla vigilia del torneo, i sudamericani non hanno quindi stupito nessuno percorrendo il loro cammino mentre il Marocco Under 20 si è rivelato essere una grande sorpresa battendo in semifinale i ben più quotati rivali della Francia U20, comunque superati soltanto dopo i calci di rigore.

Nel corso dei novanta minuti più recupero regolamentari i marocchini erano riusciti a passare in vantaggio subito in apertura di match grazie all’autorete segnata dal portiere Lisandru Olmeta in occasione del calcio di rigore fallito da Yassir Zabiri salvo poi essere raggiunti nel secondo tempo dalla rete siglata da Lucas Michal.

DIRETTA ARGENTINA MAROCCO U20 INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chi volesse seguire la diretta Argentina Marocco U20 live e nella sua interezza potrà farlo se scaricherà l’applicazione di FIFA+. Questa piattaforma dovrebbe essere l’unica a trasmettere la finale dei Mondiali Under 20 in streaming e non sarà quindi possibile vedere il match in televisione, a meno che possediata una smart tv.

DIRETTA ARGENTINA MAROCCO U20, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Argentina Marocco U20: sarà 3-5-2 dall’inizio con Barbi in porta schermato da Pierani, Perez e Ramirez, Gorosito, Carrizo, Acuna, Delgado e Soler formeranno il centrocampo mentre in attacco ci saranno Sarco e Montoro a partire titolare per gli argentini. I nordafricani verranno invece schierati in campo in avvio utilizzando il canonico modulo 4-4-2 con Benchaouch fra i pali, Zahouany, Bakhty, Baouf e Maamar in difesa, El Haddad, Khalifi, Byar e Maamma sulla linea mediana, Zabiri e Yassine come coppia offensiva.

DIRETTA ARGENTINA MAROCCO U20, LE QUOTE

Stando ai numeri forniti da agenzie di scommesse sportive come Betflag, Goldbet e Planetwin, pare che i favoriti per l’esito finale della diretta Argentina Marocco U20 siano i sudamericani almeno tenendo conto delle quote. Questi bookmakers ritengono che il succeso dei giovani della Seleccion non debba essere pagato oltre l’1.68 mentre la vittoria dei nordafricani è invece quotata addirittura a 5.50. La sfida potrebbe anche non concludersi nei novanta minuti regolamentari ed il segno x equivalente al pareggio viene indicato a 3.25.