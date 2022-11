Diretta/ Argentina Messico streaming video tv: Messi non può sbagliare (Qatar 2022)

DIRETTA ARGENTINA MESSICO: SCALONI, VIETATO SBAGLIARE

Argentina Messico, in diretta sabato 26 novembre 2022 alle ore 20.00 presso il Lusail Iconic Stadium di Lusail sarà una delle sfide valevoli per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio Qatar 2022. E’ già una partita da non sbagliare a ogni costo quella tra Argentina e Messico: l’Albiceleste è partita con una clamorosa, bruciante sconfitta contro l’Arabia Saudita che costringe Messi & Co. a fare bottino pieno per non rischiare quella che sarebbe una incredibile eliminazione al primo turno per una delle favorite del Mondiale.

Dall’altra parte il Messico ha rischiato grosso all’esordio, col portiere Ochoa che ha parato un rigore a Lewandowski, ma è arrivato alla fine un pari senza reti contro la Polonia che lascia aperte le prospettive nella corsa agli ottavi di finale. L’11 settembre 2019 l’Argentina ha battuto 4-0 il Messico nell’ultima amichevole disputata, in Coppa del Mondo le due squadre non si affrontano dagli ottavi di finale di Sudafrica 2010, fu sempre l’Albiceleste a spuntarla col punteggio di 3-1.

ARGENTINA MESSICO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Argentina Messico sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Uno, naturalmente canale numero 1 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Argentina Messico, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ARGENTINA MESSICO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA MESSICO

Le probabili formazioni della diretta Argentina Messico, match che andrà in scena al Lusail Iconic Stadium di Lusail. Per l’Argentina, Lionel Scaloni schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Emiliano Martinez; Molina, Lisandro Martinez, Otamendi, Acuna; De Paul, Fernandez; Di Maria, Messi, Mac Allister; Lautaro Martinez. Risponderà il Messico allenato da Gerardo Martino con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Herrera, E. Alvarez, Chavez; Vega, Martin, Lozano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Argentina Messico, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale di calcio Qatar 2022. La vittoria dell’Argentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Messico, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.











