Diretta Argentina Nuova Zelanda/ Diretta streaming: All Blacks al Rugby Championship

Argentina Nuova Zelanda, in programma alle ore 20:05 italiane di sabato 20 luglio presso l’Estadio Velez Sarsfield di Buenos Aires, rappresenta la seconda partita nella giornata inaugurale del Rugby Championship 2019: il vecchio Tre Nazioni ha cambiato nome sette anni fa proprio con l’inserimento dei Pumas, ma resta il torneo di maggiore caratura per le nazionali che fanno parte dell’Emisfero Sud, e che sono da sempre le principali contendenti nel mondo del rugby. Gli All Blacks naturalmente sono i grandi favoriti per la vittoria del titolo: con la nuova formula hanno sempre vinto con la sola eccezione del 2015, sono i campioni del mondo in carica e, non solo nell’immaginario collettivo, rappresentano la nazione trainante di questo sport, tra tradizione e colore (la celebre haka che viene eseguita all’inizio di ogni partita). Potrebbe essere dunque una sfida dall’esito scontato, ma aspettando la diretta di Argentina Nuova Zelanda dobbiamo comunque pensare anche ad eventuali sorprese e intanto possiamo valutare alcuni dei temi legati a questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Argentina Nuova Zelanda, così come tutto il Rugby Championship 2019, sarà trasmessa in diretta tv sulla televisione satellitare e sarà dunque un appuntamento riservato agli abbonati: il canale cui fare riferimento è Sky Sport Uno (201) con la possibilità di seguire questa partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ARGENTINA NUOVA ZELANDA: IL CONTESTO

Sulla carta, come abbiamo detto, Argentina Nuova Zelanda rappresenta la gara più scontata di questo Rugby Championship 2019: non è certo un caso che i Pumas siano arrivati tardi a fare da rappresentanti nel torneo, che inizialmente era riservato alle altre tre nazionali. La squadra di Mario Ledesma, capitanata da Pablo Matera, ci proverà: la missione sembra ancora una volta quella di evitare di arrivare all’ultimo posto in classifica, come traguardo addizionale potrebbe esserci quello di chiudere per una volta al secondo posto ma, salvo clamorose sorprese, appare complicato immaginarsi un’Argentina capace di sollevare il trofeo. Così come sarebbe fuori dai canoni una Nuova Zelanda che non possa competere per la vittoria: come dicevamo solo quattro anni fa gli All Blacks hanno lasciato per strada il trofeo (perdendo due volte in Sudafrica), chiaramente nel corso della storia anche loro possono andare incontro ad alti e bassi ma in termini generali nel rugby i risultati sensazionali sono molto meno frequenti che in altri sport, ed è per questo che pensiamo che la nazionale di Steve Hansen riuscirà alla fine a sollevare un altro trofeo, che sarebbe il quarto consecutivo.



