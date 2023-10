DIRETTA ARGENTINA NUOVA ZELANDA/ Video streaming Rai: dominio All Blacks in passato, Mondiali rugby 2023

DIRETTA ARGENTINA NUOVA ZELANDA: TESTA A TESTA

Verso la diretta di Argentina Nuova Zelanda, possiamo osservare che ci sono 36 precedenti ufficiali tra i Pumas e gli All Blacks prima della odierna semifinale dei Mondiali di rugby 2023. Il testa a testa è praticamente a senso unico, perché la Nuova Zelanda ha ottenuto la bellezza di 33 vittorie, a fronte di un pareggio e due vittorie per l’Argentina. Il pareggio arrivò in quello che fu appena il secondo match fra le due Nazionali di rugby: era il 2 novembre 1985 e la partita giocata a Buenos Aires terminò con il punteggio di 21-21. La Nuova Zelanda infilò poi una lunga serie di successi, compreso il 33-10 nei quarti di finale dei Mondiali 2011 ad Auckland, naturalmente la frequenza degli incroci è aumentata parecchio da quando l’Argentina è stata ammessa nel Tri Nations diventato Rugby Championship, che è proprio il torneo nel quale sono arrivate le uniche due vittorie dei Pumas.

La prima risale al 2020 (edizione priva del Sudafrica per Covid), con successo argentino per 25-15 il 14 novembre a Sydney, mentre il 27 agosto 2022 ecco l’impresa più bella per l’Argentina, il colpo 18-25 a Christchurch, quindi in casa degli All Blacks. Il trend recente è quindi più equilibrato, anche se comunque parliamo di cinque vittorie per la Nuova Zelanda nelle ultime sette partite. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ARGENTINA NUOVA ZELANDA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

DIRETTA ARGENTINA NUOVA ZELANDA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

LA PRIMA SEMIFINALE!

Argentina Nuova Zelanda, diretta dall’arbitro australiano Angus Gardner alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 20 ottobre, si giocherà allo Stade de France di Saint Denis come prima semifinale dei Mondiali di rugby 2023. Inutile girarci attorno: il favore del pronostico sarà per gli All Blacks, che nei quarti hanno vinto una meravigliosa partita contro l’Irlanda prima nel ranking mondiale. È stata una sorta di finale anticipata, purtroppo una delle due ha dovuto uscire e la Nuova Zelanda ha confermato di avere quel qualcosa in più nei momenti decisivi.

Adesso paradossalmente per gli All Blacks potrebbe essere più “facile” la semifinale, anche se verso la diretta di Argentina Nuova Zelanda sarebbe naturalmente un delitto per i neozelandesi sottovalutare i Pumas, che ormai sono saldamente fra le migliori Nazionali di rugby al mondo, tanto da essere stati ammessi dal 2012 in quello che era lo storico Tri Nations delle potenze australi della palla ovale. L’Argentina quindi proverà a recitare da outsider, non avendo da perdere: sarà capace di firmare l’impresa, oppure l’esito sarà quello più facilmente prevedibile per la diretta di Argentina Nuova Zelanda?

DIRETTA ARGENTINA NUOVA ZELANDA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Argentina Nuova Zelanda, possiamo quindi adesso presentare il cammino delle due Nazionali in questi Mondiali di rugby 2023. I Pumas hanno ottenuto un prevedibile secondo posto nel gruppo che ha visto primeggiare l’Inghilterra (con sconfitta 27-10 contro i britannici), ma nel quale l’Argentina ha piegato poi Samoa, Cile e Giappone per prendersi la seconda piazza e affrontare così il Galles, primo nel gruppo che ha visto il clamoroso flop dell’Australia. Un secondo tempo memorabile ha consentito ai sudamericani di rimontare con pieno merito i Dragoni gallesi e vincere 17-29, garantendo in questo modo all’Argentina la terza semifinale iridata della sua storia.

Quanto alla Nuova Zelanda, ricordiamo che proprio gli All Blacks in estate hanno vinto il Rugby Championship australe con tre vittorie su altrettante partite contro Argentina, Australia e Sudafrica, però la sconfitta per 27-13 contro la Francia al debutto nel torneo iridato ha relegato gli All Blacks al secondo posto nel girone con le successive vittorie contro Namibia, Italia e Uruguay. Il problema del secondo posto era l’incrocio contro l’Irlanda, infatti è stata una partita meravigliosa, che però alla fine ha premiato gli All Blacks. Questo quindi è il cammino finora, ma stasera cosa ci dirà la diretta di Argentina Nuova Zelanda?











