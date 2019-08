Diretta Argentina Sudafrica/ Streaming video e tv: Springboks vicini al titolo

Argentina Sudafrica, diretta dall’arbitro francese Romain Poite, è la partita di rugby in programma oggi sabato 10 agosto al Estadio Padre Ernesto Martearena di Salta, con fischio d’inizio fissato per le ore 21,40 (ma saranno le 19,420 locali). Con la diretta tra Argentina e Sudafrica, si chiude ufficialmente questa edizione del Rugby Championship 2019, dopo appena tre giornate. Come abbiamo già ricordato, quest’anno in via del tutto eccezionale, la manifestazione che riguarda le 4 maggiori nazionali dell’emisfero sud è andata in scena in formato ridotto: non più sei giornate (e match quindi di andata e ritorno), ma appena tre turni prima di consegnare la coppa. Tale misura è stata presa per venir incontro ai tanti impegni delle varie squadre che a fine settembre saranno protagoniste ai Mondiali del Giappone.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Argentina Sudafrica, così come tutto il Rugby Championship 2019, sarà trasmessa in diretta tv sulla televisione satellitare e sarà dunque un appuntamento riservato agli abbonati: il canale cui fare riferimento è Sky Sport Arena (204) con la possibilità di seguire questa partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ARGENTINA SUDAFRICA: I RISULTATI

Con la diretta tra Argentina e Sudafrica, gli Springbok si giocano il titolo di questa edizione del Rugby Championship. La classifica alla vigilia di questo terzo turno infatti parla davvero chiaro: la compagine di coach Erasmus infatti è in vetta alla classifica con ben 7 punti, ottenuti con il successo all’esordio con l’Australia (per 35-17) e oggi rischia davvero di ottenere l’ennesimo titolo (sempre che la Nuova Zelanda, appena sotto non gli combini uno scherzetto nel match contro l’Australia). Non pare invece avere altri obiettivi la compagine albiceleste che quello di fare bene di fronte al pubblico di casa, in uno degli ultimi match prima della manifestazione iridata. I Pumas infatti sanno bene di non poter può riscattare l’ultimo gradino della classifica: il KO con Nuova Zelanda per 16-20 e la sconfitta con l’Australia col risultato di 16-10, vista la nuova formula del torneo, sono ormai irrecuperabili. Per non questo nn sarà un match ricco di emozioni: parola al campo!



