Diretta/ Argentina Uruguay (Copa America) streaming video tv: una grande classica

DIRETTA ARGENTINA URUGUAY: GRANDE SPETTACOLO!

Argentina Uruguay, in diretta sabato 19 giugno 2021 alle ore 2.00 presso l’Estadio Nacional di Brasilia, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Copa America. Quella tra le due Nazionali è una grande classica del calcio Sudamericano, 4 titoli Mondiali in campo e una grande quantità di fuoriclasse. Nella particolare formula della Copa America di questa stagione per l’Uruguay si tratta della prima partita, esordio che dirà già molto sulle ambizioni della “Celeste” nella competizione visto lo spessore dell’avversario.

Nel match d’esordio di questa Copa America però l’Argentina si è fatta sorprendere dal Cile, pareggiando 1-1 una partita che pure si era aperta con un capolavoro su punizione di Leo Messi. Dopo la beffa delle finali perse in passato ai calci di rigore, l’Argentina punta molto su questa edizione del trofeo per tornare a vincere e interrompere un digiuno che dura addirittura dal 1993, nonostante in quasi 30 anni l’Albiceleste abbia potuto contare su due generazioni diverse di grandi campioni. Un tabù da rompere anche se il pari contro il Cile ha mostrato le consuete difficoltà della squadra sul piano della continuità.

DIRETTA ARGENTINA URUGUAY STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Argentina Uruguay viene trasmessa su Sky Sport per tutti gli abbonati, con la televisione satellitare. che trasmette in esclusiva l’intero programma della Copa America, tutte le partite sia della fase a gironi sia della fase ad eliminazione diretta. La visione sarà anche in diretta streaming video, collegandosi tramite tablet, smartphone o pc sul sito o sull’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA URUGUAY

Le probabili formazioni della sfida tra Argentina e Uruguay presso l’Estadio Nacional di Brasilia. Gli argentini allenati da Lionel Scaloni scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Martínez; Montiel, Otamendi, Martinez Quarta, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez, Gonzalez. Risponderà la formazione uruguagia guidata in panchina da Oscar Washington Tabarez con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Muslera; Gimenez, Godin, Caceres; Torres, Vecino, Bentancur, Valverde, Rodriguez; Cavani, Suarez.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Argentina Uruguay possiamo contare sulle quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai per questa sfida di Euro 2020: vale 2,05 il segno 1 su cui puntare per la vittoria della nazionale nordica, mentre per il segno X che identifica il pareggio abbiamo un valore che ammonta a 3,30 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il segno 2, che è quello da giocare per l’affermazione dei belgi, porta in dote una vincita corrispondente a 3,60 volte la cifra investita con questo bookmaker.



