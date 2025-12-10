Diretta Aris Salonicco Venezia streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Eurocup di basket, oggi mercoledì 10 dicembre 2025

DIRETTA ARIS SALONICCO VENEZIA (RISULTATO 90-86) SCONFITTA PER I VENETI

Termina la diretta del match di Eurocup tra l’Aris Salonicco e la Reyer Venezia con una sfida che ha visto emozioni fino alla fine con i veneti che ci hanno provato ed hanno evitato un distacco netto, ma i veneti sono stati in corsa con la squadra greca ed hanno provato una rimonta, spenta sul nascere. L’Aris porta a casa una preziosa vittoria con il risultato di 90 a 86.

Nell’ultimo quarto subito punti di Valentine e contropiede di Candi, poi uno su due per Jones in lunetta mentre Kulboka allunga, Cole reagisce e si porta a -4 ed è un testa a testa fino alla fine, Horton e Cole portano Venezia a -1, poi Wiltjer con una tripla avvicina Venezia. Timeout Venezia sul 88 a 84, ma Mitrou-Long chiude il match e termina 90 a 86 (Agg. Mario Tramo)

ARIS SALONICCO VENEZIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

DIRETTA ARIS SALONICCO VENEZIA (RISULTATO 70-63), SI RIAPRE LA GARA

Prosegue la diretta del match valido per l’Eurocup tra l’Aris Salonicco e la Reyer Venezia con i padroni di casa in vantaggio e in controllo della sfida. Venezia però non molla, si parte nel terzo quarto e i veneti provano a reagire, subito tripla di Cole in apertura, c’è paura per una caduta di Horton che preoccupa ma è ancora Cole a mettere altri due punti.

Gli ospiti tornano in gara e la gara va sul 58 a 52 ma nuovo break di Salonicco e si fa nuovamente in vantaggio. Risponde Venezia, tripla di Cole e due punti di Jones, poi tripla di Valentine e i veneti avvicinano notevolmente gli avversari. Negli ultimi due minuti nuovo break di Salonicco e tripla sul gong di Kulboka. Si va a fine terzo quarto sul 70-63 (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA ARIS SALONICCO VENEZIA (RISULTATO 56-43), INTERVALLO

Comincia la diretta del secondo quarto del match valido per l’Eurocup tra l’Aris Salonicco e la Reyer Venezia con i padroni di casa in netto vantaggio, hanno chiuso il primo quarto sul 33-22. Prova a farsi vedere Venezia con Mitrou-Long e Nikolic e la gara vede i veneti provare a rispondere agli ospiti ma è una gara equilibata.

Tripla di Valentine e poi Bochoridis e nuovo break per i padroni di casa. Timeout degli ospiti e Noua prova a reagire con una tripla. Tiri liberi di Wiltier e c’è una piccola reazione da parte dei veneti ma ancora airball di Bochoridis – sugli scudi tra i suoi – tripla di Bowman, poi due tiri liberi di Andjusic ed ora nuova fuga di Salonicco che chiude il primo quarto sul 56-43. (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA ARIS SALONICCO VENEZIA (RISULTATO 33-22), BREAK DEI PADRONI DI CASA

Comincia la sfida valida per il campionato di basket di Eurocup tra i greci dell’Aris Salonicco e Venezia, una sfida molto interessante. La gara si apre subito con una triple di Cole e un attacco di Bowman, Venezia parte subito bene e Gara molto equilibrata ma Andjusic pareggia i conti, e regna l’equilibrio nella prima fase di gara.

Venezia si porta a +5 ma con due triple consecutive e con lo show di Andjusic c’è il sorpasso e timeout a 4 minuti dal termine. Tripla di Kulboka ed i padroni di casa allungano nuovamente. Difficoltà importante di Venezia e i greci vanno in fuga e scappano, si portano cosi sul 33-22 e si chiude cosi il primo parziale del match (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA ARIS SALONICCO VENEZIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE

La storia è brevissima ma molto interessante per l’attualità, perché la diretta Aris Salonicco Venezia va in scena per la seconda stagione consecutiva nella Eurocup di basket e allora i precedenti ci dicono molto. La Reyer è in vantaggio per due vittorie a una, ma entrambi i successi lagunari risalgono alla scorsa stagione: nettissimo 95-75 casalingo al Taliercio il 25 settembre 2024 e poi un colpo in terra greca al ritorno, giocato il 4 dicembre 2024 e terminato 74-81 per Venezia.

Adesso siamo di nuovo a dicembre e di nuovo c’è in programma la trasferta a Salonicco, naturalmente questo potrebbe essere considerato un buon auspicio ma bisogna tenere conto del fatto che stavolta l’andata casalinga è stata molto meno felice, dal momento che il 30 settembre scorso il debutto di Venezia in questa nuova stagione di Eurocup vide la sconfitta casalinga per 81-85 al Taliercio proprio contro la squadra greca. Questi dunque sono i riferimenti che possiamo trarre dai tre precedenti ufficiali della diretta Aris Salonicco Venezia, adesso però a parlare dovrà essere solo il campo! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UN COLPO PER DECOLLARE

Si giocherà alle ore 19.00 italiane di stasera, mercoledì 10 dicembre 2025, la diretta Aris Salonicco Venezia, trasferta in Grecia quindi per i lagunari per la decima giornata della Eurocup di basket, con cui comincia il girone di ritorno nel gruppo A presso l’Alexandreio Melathron che è sede dei match della formazione ellenica.

Partita che si annuncia delicata, perché la classifica di questo girone è ancora incertissima e l’Aris Salonicco Betsson (come da sponsorizzazione per il nome ufficiale) è pari merito con Venezia, a quota quattro vittorie e cinque sconfitte sulle nove partite d’andata – come d’altronde cinque squadre su dieci totali.

I valori sono molto livellati e ogni partita potrebbe fare la differenza, soprattutto se si riuscisse a cogliere una preziosa vittoria in trasferta, che naturalmente dovrà essere l’obiettivo della Umana Reyer Venezia, anche se finora il rendimento dei lagunari lontano dal Taliercio in questa Eurocup è stato piuttosto deludente.

Una svolta allora potrebbe indirizzare la strada del girone di ritorno verso orizzonti ben più piacevoli. Una sconfitta d’altro canto non sarebbe un dramma con altre otto partite ancora da giocare, queste però sono occasioni che sarebbe prezioso riuscire a cogliere e allora cediamo subito la parola alla diretta Aris Salonicco Venezia…

DIRETTA ARIS SALONICCO VENEZIA: GRANDE EQUILIBRIO

È ancora difficile dire quale potrà essere il destino di queste due squadre in Eurocup, di conseguenza la diretta Aris Salonicco Venezia è chiamata a darci risposte importanti. La buona notizia è che i greci non brillano particolarmente in casa: il bilancio davanti al pubblico amico è 2-3, mentre in trasferta l’Aris è 2-2, dunque anche se di pochissimo potremmo dire che i greci stiano facendo meglio quando giocano lontano da Salonicco. Questo è particolarmente evidente nelle ultime settimane: due sconfitte casalinghe e una vittoria in trasferta sono state il bottino delle tre partite più recenti.

D’altro canto dobbiamo evidenziare che il fattore campo conta per Venezia, che ha vinto tre volte al Taliercio mentre lontano da casa ha espugnato solamente il campo dello Slask Wroclaw. Questa è la seconda trasferta consecutiva per la Reyer e settimana scorsa è arrivata una sconfitta oggettivamente pesante contro l’Hapoel Gerusalemme, che si è imposto su Venezia per 98-66. Servirà quindi una prestazione di ben altro spessore questa sera per sperare di fare il colpaccio nella diretta Aris Salonicco Venezia…