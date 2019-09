Diretta Armenia Bosnia/ Streaming video tv: scontro diretto (Europei 2020)

Armenia Bosnia, diretta dall’arbitro Benoit Bastien, domenica 8 settembre 2019 alle ore 15.00 presso il Republican Stadium di Yerevan, sarà una delle sfide in programma nella sesta giornata delle qualificazioni a Euro 2020 nel girone J, quello che vede impegnato anche gli azzurri di Roberto Mancini. Sfida da dentro o fuori per la terza e la quarta forza del raggruppamento, che qualifica agli Europei le prime due classificate. Dopo il 5-0 rifilato al piccolo Liechtenstein, la Bosnia si è mantenuta a -5 dalla Finlandia seconda e spererà oggi di ridurre le distanze grazie a un possibile regalo dell’Italia che affronterà i finlandesi. Servirà però battere un’Armenia che contro l’Italia ha ceduto solo nel finale e in inferiorità numerica, apparsa più che mai motivata e consapevole che solo superando la Bosnia le speranze di qualificazione potranno ancora essere coltivate nelle ultime quattro partite del girone. Finora nel girone 3 gol per il bomber armeno Karapetian (che sarà però assente per squalifica dopo l’espulsione subita contro l’Italia), 2 gol per ciascuno per la coppia d’attacco bosniaca Dzeko-Gojak.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Armenia Bosnia di questa domenica 8 settembre 2019 non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, sul digitale terrestre o sul satellite, che non trasmetteranno il match, né ci sarà la possibilità di vedere la partita in diretta streaming video via internet: aggiornamenti in tempo reale potranno comunque essere seguiti sul sito uefa.com, che offrirà i live e la diretta testuale di tutte le partite di qualificazione a Euro 2020.

PROBABILI FORMAZIONI ARMENIA BOSNIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Armenia-Bosnia, questo pomeriggio per le ore 15.00 presso il Republican Stadium di Yerevan. I padroni di casa armeni allenati da Gyowlbowdagyanc schiereranno un 4-2-3-1 con Airapetyan; Hambardzumyan, Haroyan, Calisir, Hovhannisyan; Mkrtchyan, Grigoryan; Barseghyan, Mkhitaryan, Ghazaryan; Babayan. Risponderà la Bosnia di Robert Prosinecki schierata con un 4-3-3 e questo undici titolare: Sehic, Todorovic, Sunjic, Zukanovic, Kolasinac; Krunic, Pjanic, Gojak; Visca, Dzeko, Milosevic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Bosnia favorita per la conquista dei tre punti contro l’Armenia. Vittoria interna proposta a una quota di 3.50, l’eventuale pareggio viene quotato 3.05 mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 2.10. Per quanto riguarda il totale dei gol realizzati nel corso della partita, per l’under 2.5 la quota viene fissata a 1.70, mentre l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.00.



