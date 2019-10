Diretta Armenia Italia Under 21/ Streaming video Rai: una partita da vincere

Armenia Italia Under 21, diretta dall’arbitro ungherese Ádám Farkas, è la partita in programma alle ore 18.30 italiane di stasera, lunedì 14 ottobre 2019, presso lo stadio FFA Academy di Yerevan (capitale dell’Armenia) per il girone 1 delle qualificazioni al prossimo Europeo Under 21, che si disputerà nel 2021. Armenia Italia Under 21 sarà la terza uscita ufficiale nel nuovo ciclo con Paolo Nicolato in panchina: fin qui gli azzurrini hanno ottenuto un netto successo contro il Lussemburgo (5-0) il mese scorso e il pareggio di giovedì in Irlanda per 0-0, di conseguenza abbiamo 4 punti in una classifica che però è ancora molto difficile da decifrare a causa del ben diverso numero di partite finora disputato dalle varie squadre – la capolista è proprio l’Irlanda, che però ha giocato il doppio delle partite rispetto all’Italia. In ogni caso, Armenia Italia Under 21 sarà naturalmente una partita da vincere per gli azzurrini che hanno l’obiettivo di raggiungere la fase finale del prossimo Europeo, contro una rivale certamente inferiore sulla carta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Armenia Italia Under 21 in diretta tv sarà visibile su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando in chiaro per tutti, con collegamento a partire dalle ore 18.15. Di conseguenza, anche la diretta streaming video sarà disponibile per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

PROBABILI FORMAZIONI ARMENIA ITALIA UNDER 21

Analizzando le probabili formazioni di Armenia Italia Under 21, bisogna sottolineare due assenze pesanti fra gli azzurrini. Sandro Tonali infatti è passato in questi giorni alla Nazionale maggiore, dopo avere giocato giovedì sera in Irlanda, mentre Moise Kean è stato squalificato a causa dell’espulsione ricevuta proprio in Irlanda. Va detto che l’ex Juventus non era comunque stato titolare in attacco, dove abbiamo una discreta abbondanza, più delicata invece la situazione a centrocampo, dove il talento del Brescia è un elemento fondamentale di questa Under 21 e sostituirlo non sarà così facile. Nulla invece dovrebbe cambiare in difesa, dove ci aspettiamo Carnesecchi in porta e davanti a lui la linea a quattro formata da Adjapong, Del Prato, Bastoni e Pellegrini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA