Qualificazioni Mondiali, Diretta Armenia Portogallo, streaming video tv: esordio molto complicato per gli armeni contro Cristiano Ronaldo (6 settembre 2025)

DIRETTA ARMENIA PORTOGALLO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo in vista della diretta Armenia Portogallo, e allora abbiamo un po’ di margine per riferire come tra queste due nazionali sono state disputate sei partite, abbastanza prevedibilmente nessuna di queste ha fatto registrare una vittoria dell’Armenia ma ci sono comunque due pareggi, il primo nell’agosto 1996 (uno 0-0 nelle qualificazioni ai Mondiali) e il secondo sempre in agosto ma nel 2007, qui verso gli Europei, con i gol di Robert Arzumanyan e Cristiano Ronaldo, che era già presente anche se non era capitano (lo era Jorge Andrade) e giocava largo a destra, con Simao Sabrosa sull’altro versante alle spalle di Helder Postiga.

L’ultima volta in cui queste due nazionali si sono incrociate era il 2015, sulla strada degli Europei poi vinti dai lusitani: a Yerevan una partita molto bella si era conclusa sul 2-3, in quel caso Cristiano Ronaldo aveva realizzato i tre gol del Portogallo rispondendo al vantaggio armeno di Marcos Pizzelli, poi la nazionale di casa aveva accorciato con Hrayr Mkoyan approfittando dell’espulsione di Tiago Mendes, ma non aveva completato la rimonta. Scopriremo a brevissimo come terminerà questa partita che sta per prendere il via: mettiamoci comodi e seguiamo insieme la diretta Armenia Portogallo! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA ARMENIA PORTOGALLO, STREAMING VIDEO

Potrete vedere la diretta Armenia Portogallo solo se siete abbonati a Sky, pacchetto Sport, precisamente sul canale 202. Per quanto riguarda la diretta streaming invece dovrete affidarvi a Sky Go.

DAVIDE CONTRO GOLIA

Tanta attesa per il match del Vazgen Saarsgyan Republican Stadium di Yerevan con la diretta Armenia Portogallo, in programma sabato 6 settembre 2025 alle ore 18:00. Sulla carta si tratta del match con più disparita del girone.

Infatti l’Armenia parte sfavorita nel gruppo F, composto oltre dai lusitani anche da Ungheria e Irlanda. Inoltre gli armeni non hanno mai partecipato né ai Mondiali né agli Europei, a differenza del Portogallo che ha vinto l’edizione 2016 dei campionati continentali.

Per entrambe sarà di fondamentale importanza iniziare al meglio sebbene come detto le aspettative sono diverse. Il Portogallo è chiamato a confermarsi tra le nazionali top al mondo mentre l’Armenia sogna un clamoroso secondo posto in vista playoff.

LE PROBABILI FORMAZIONI ARMENIA PORTOGALLO

L’Armenia scenderà in campo col modulo 4-3-2-1. In porta Beglaryan, protetto dal quartetto Mkrtchyan, Harutyunyan, Haroyan e Tikzizyan. In mediana ci saranno Aghbalyan, Avanesyan e Spertsyan con Serobyan e Shaghoyan dietro a Sevikyan.

Il Portogallo risponderà con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Diogo Costa che verrà difeso da Dalot, Antonio Silva, Ruben Dias e Nuno Mendes. A centrocampo ecco Joao Neves, Vitinha e Bruno Fernandes mentre Cristiano Ronaldo, Goncalo Ramos e Pedro Neto comporranno l’attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ARMENIA PORTOGALLO

Il Portogallo è favorito per la vittoria finale a 1.13 contro l’1 fisso per l’Armenia a quota 17 mentre il pareggio è a 8.50. Gol e No Gol rispettivamente a 2.38 e 1.53.