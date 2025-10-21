Le informazioni sulla diretta Arsenal Atl. Madrid, la situazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato

DIRETTA ARSENAL ATLETICO MADRID (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Avvio di gara ad alta intensità all’Emirates, con Arsenal e Atlético Madrid che si studiano ma non rinunciano a spingere. Il risultato resta 0-0, ma le occasioni non mancano, soprattutto per i padroni di casa, più propositivi in questa fase iniziale. L’Arsenal costruisce la prima vera chance con Bukayo Saka, che raccoglie un passaggio filtrante in area e calcia con decisione, ma trova la deviazione provvidenziale di un difensore spagnolo, bravo a risparmiare il proprio portiere da un intervento complicato.

Poco dopo, ancora Saka si rende pericoloso con un cross teso in area, respinto però da una retroguardia colchonera attenta e compatta. L’Atlético Madrid prova a rispondere in contropiede: Giuliano Simeone scappa sulla destra e mette in mezzo un pallone insidioso, ma David Raya legge bene la traiettoria e blocca in sicurezza. I londinesi mantengono il possesso con Timber che cerca spesso la verticalità, ma i tentativi di sfondare vengono regolarmente contenuti. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ARSENAL ATLETICO MADRID (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Lavagna alla mano e analizziamo i numeri della diretta di Arsenal Atletico Madrid, in questo modo capiremo chi tra queste due compagini avrà il pallino del gioco e la possibilità di portare a casa il risultato. L’Arsenal gioca un calcio di controllo: 63% di possesso medio, 2,1 xG, 1,9 xA, e una grande presenza nell’ultimo terzo (8,2 tocchi medi in area avversaria). Il 69% delle azioni da gol nasce da costruzione palla a terra, con una media di 18 passaggi prima del tiro, più di ogni altra squadra del girone. L’Atletico Madrid risponde con disciplina e organizzazione.

47% di possesso, ma solo 0,8 xGA e 3,1 tiri concessi nello specchio, grazie a un blocco difensivo che recupera palla in media a 28 metri dalla propria porta. Le due squadre si distinguono anche per il momento dei gol: Arsenal più incisivo nella ripresa (60% dopo il 60’), Atletico più pericoloso a inizio gara (39% nei primi 20 minuti). Dal punto di vista atletico, equilibrio (10,7 km per giocatore), ma più interventi fallosi dei madrileni (3,3 ammonizioni a gara). Adesso via al commento live della diretta di Arsenal Atletico Madrid, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Arsenal Atletico Madrid streaming video, come seguire la partita

La diretta Arsenal Atletico Madrid come tutte le sfide della competizione sarà trasmessa da Sky Sport a tutti gli appassionati che hanno sottoscritto l’abbonamento e che alle 21.00 potranno sintonizzarsi sui canali Sky Sport Arena, Sky Sport (canale 251), Sky Sport Max, e Sky Sport (canale 254), oltre che in streaming sulle piattaforme di SkyGo e NowTv.

Arsenal Atletico Madrid, Gunners ancora a secco di gol subiti

Uno dei big match della terza giornata della League Phase di Champions League è la diretta Arsenal Atletico Madrid che sarà giocata all’Emirates Stadium e che permetterà di vedere sfidarsi due squadre che puntano al passaggio diretto del turno per andare poi il più avanti possibile nella corsa verso la finale, i gunners sono riusciti ad essere fin qui perfetti, con una vittoria 2-0 contro l’Olympiacos nell’ultima giornata, e anche in Premier League stanno vivendo un ottimo momento vista la vittoria 0-1 in casa del Fulham e il primo posto in classifica a +3 dal Manchester City.

Per i colchoneros invece la stagione è partita più a rilento visto che ne La Liga, nonostante la vittoria 1-0 con l’Osasuna, occupano il quarto posto a molti punti dalle due rivali Real Madrid e Barcellona, mentre in Europa hanno sbagliato l’esordio per poi ottenere una grande vittoria 5-1 contro l’Eintracht Francoforte, una squadra meno forte ma molto pericolosa.

Formazioni Arsenal Atletico Madrid, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Arsenal Atletico Madrid ci si potrà aspettare di vedere in campo tutte le stelle di cui i due allenatori possono disporre per ottenere punti importanti in una delle sfide difficili a cui saranno sottoposte, Mikel Arteta non rinuncerà al suo classico 4-3-3 che dovrebbe essere composto da Raya, Calafiori, Gabriel, Saliba e Timber, Rice, Zubimendi ed Eze, Saka, Gyokeres e Trossard. Per Diego Simeone invece il modulo scelto sarà il 4-4-2 con Oblak tra i pali, Llorente e Hancko come terzini con Le Normand e Lenglet a completare il reparto, Simeone e Baena sulla fasce con Barrios e Koke in mezzo al campo e davanti Sorloth in coppia con Alvarez.

Arsenal Atletico Madrid, quote e possibile risultato finale

Sebbene la diretta Arsenal Atletico Madrid possa essere una sfida equilibrata, dando uno sguardo a vari siti di scommesse si può vedere che una delle due squadre è considerata nettamente più favorita rispetto all’altra per via del suo stato di forma e del suo miglior posizionamento in classifica. Su bet365 infatti la vittoria dei gunners è fissata a 1.60 mentre molto più in alto è la vittoria dei colchoneros data a 5.25, il pareggio invece si posiziona nel mezzo a 4.10 e potrebbe essere un risultato comodo ad entrambe le squadre che potrebbero ancora puntare ai primi otto posti.