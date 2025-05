DIRETTA ARSENAL BARCELLONA DONNE, TITOLO IN PALIO

Due delle otto squadre capaci di vincere la Champions League femminile si sfideranno in questo sentitissimo match. La diretta Arsenal Barcellona Donne, in programma sabato 24 maggio 2025 alle ore 18:00, andrà in scena all’Estádio osé Alvalade.

L’Arsenal ha vinto una sola volta questa competizione, precisamente nella stagione 2006/2007, battendo in finale le svedesi dell’Umeå IK per 1-0 complessivamente (1-0 in Svezia, 0-0 in Inghilterra). Nel loro cammino hanno sconfitto Real Madrid e Lione.

Calciomercato Juventus news/ Un big vola in Premier, un baby fenomeno torna!

Il Barcellona è più abiutato a vincere avendo messo in bacheca tre delle ultime quattro edizioni, perdendo solo nel 2022 contro il Lione all’Allianz Stadium di Torino. Per il resto, sconfitte nell’ultimo atto Chelsea nel 2021, Wolfburg nel 2023 e infine la vendetta sul Lione nella scorsa edizione

DOVE VEDERE DIRETTA ARSENAL BARCELLONA DONNE, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Arsenal Barcellona Donne vi basterà essere abbonati a DAZN. Lo steso discorso vale per la diretta streaming, disponibile sull’applicazione per tutti i dispositivi come computer, smartphone e tablet.

Lamine Yamal il più forte al mondo?/ Caputi: "Già oggi fa la differenza, rispetto a Messi..." (esclusiva)

LE PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL BARCELLONA DONNE

L’Arsenal giocherà con il modulo 4-3-3. Tra i pali Van Domselaar, protetto dal quartetto Fox, Williamson, Catley e McCabe. A centrocampo spazio a Leonhardsen-Maanum, Little e Caldentey con Foord, Russo e Kelly in avanti.

Il Barcellona replica con lo stesso identico assetto tattico. In porta ci sarà Coll, difesa dalle compagne di reparto Batlle, Paredes, Leon e infine Rolfo. Nella zona nevralgica ecco Bonmatí, Guijarro e Putellas mentre Graham, Pajor e Paralluelo saranno le attaccanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ARSENAL BARCELLONA DONNE

Nettamente favorito il Barcellona, quotato addirittura 1.25 contro i 10 dell’Arsenal e i 6.50 del pareggio. Ci si aspettano tanti gol: over 2.5 a 1.36, Under alla stessa soglia a 3.

Video Liverpool Arsenal (2-2)/ Gol e highlights: Merino recupera l'impossibile! (Premier League)