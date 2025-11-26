Champions League, Diretta Arsenal Bayern Monaco, streaming video tv: entrambe le formazioni sono a punteggio pieno in Europa (26 novembre 2025)

DIRETTA ARSENAL BAYERN MONACO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Chiaramente la diretta Arsenal Bayern Monaco è stata presentata come straordinario incrocio nel girone di Champions League, e possiamo anche dire che si tratti di una classica europea visto che i precedenti sono ben 14, con un chiaro indirizzo sia in epoca recente (quattro vittorie per il Bayern e un pareggio nelle ultime cinque) che in generale, perché i successi della squadra bavarese sono in totale otto a fronte di tre sole affermazioni per i Gunners. C’è un dato poi assolutamente curioso: tra il novembre 2015 e il marzo 2017 si sono giocate tre gare consecutive, e il Bayern le ha vinte tutte per 5-1.

Due di queste sfide sono valse la qualificazione ai quarti di finale (naturalmente di Champions League), l’ultima vittoria dell’Arsenal risale al 2-0 casalingo dell’ottobre 2015 nella fase a gironi mentre i due incroci più recenti sono arrivati nei quarti di due anni fa, qualificazione per il Bayern Monaco con 2-2 all’Emirates e gol decisivo di Joshua Kimmich all’Allianz Arena. Siamo allora di nuovo pronti a raccontare un big match che certamente infiammerà questa notte della quinta giornata, accomodiamoci e senza indugiare oltre lasciamo parlare il campo dove la diretta Arsenal Bayern sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA ARSENAL BAYERN MONACO, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Arsenal Bayern Monaco, potrete farlo abbonandomi a Sky Sport. Questo permetterà anche di guardarla sull’applicazione di Sky Go in diretta streaming.

SHOW TIME!

Le migliori della classe della fase campionato di Champions League, a pari punti con l’Inter, si sfideranno in questo scontro diretto. La diretta Arsenal Bayern Monaco, in programma mercoledì 26 novembre 2025 ore 21:00, è tra le più attese della serata.

I Gunners sono reduci da un 4-1 importantissimo contro il Tottenham in Premier League che ha portato la squadra di Arteta sul +6 sul Chelsea secondo. In Champions League sono arrivate le vittorie con Bilbao, Olympiakos, Atletico Madrid e Slavia Praga.

Il Bayern Monaco vanta 6 punti di distacco sul Lipsia in Bundesliga e nella massima competizione europea è a punteggio pieno in virtù dei successi inanellati contro Chelsea, Pafos, Club Brugge e Paris Saint Germain nell’ultimo turno.

LE PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL BAYERN MONACO

L’Arsenal giocherà con il modulo 4-3-3. Tra i pali Raya, protetto dal quartetto Timber, Saliba, Mosquera e Calafiori con Eze, Zubimendi e Rice nella zona nevralgica del campo. Pacchetto offensivo formato da Saka, Gyokeres e Trossard.

Il Bayern Monaco risponderà con l’assetto tattico 4-2-3-1. In porta Neuer, difeso da Laimer, Upamecano, Tah e Bischof. A centrocampo troveremo invece Kimmich e Goretzka con Olise, Kane e Karl alle spalle di Jackson unica punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ARSENAL BAYERN MONACO

Parte favorito l’Arsenal a 2.20 contro i 3.25 del Bayern Monaco e i 3.30 del pareggio. Over 2.5 a 1.80 mentre l’Under alla stessa soglia si trova a 2.00.