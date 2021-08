Diretta/ Arsenal Chelsea streaming tV: classica londinese (Premier League)

DIRETTA ARSENAL CHELSEA: GRANDE SFIDA!

Arsenal Chelsea, in diretta domenica 22 agosto 2021 alle ore 17.30 presso l’Emirates Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata della Premier League inglese. Classica londinese, subito derby in un avvio di Premier League che non sta lesinando grandi sfide, con l’avvio consumatosi con Tottenham-Manchester City. Ora i Gunners affrontano i Blues freschi negli ultimi mesi di conquista di Champions League e Supercoppa UEFA. L’Arsenal invece dopo molti anni è finito addirittura fuori dalle Coppe Europee, il tecnico Arteta lavora a una rifondazione ma l’avvio è stato una mazzata con la netta sconfitta sul campo della matricola Brentford.

Risultati Premier league e classifica/ 1a giornata: City KO, 3 punti agli Spurs!

Come detto invece la stagione del Chelsea si è aperta con un nuovo titolo, la Supercoppa Europea vinta ai calci di rigore contro il Villarreal. Sicuramente un conseguimento importante e il club aspetta ora l’esordio dell’acquisto più oneroso, quel Romelu Lukaku strappato all’Inter che punta ad essere la star di questa Premier League, con Tuchel che spera di avviare un ciclo vincente che dopo la Champions permetta ai Blues di tornare a salire anche sul trono d’Inghilterra.

Diretta/ Tottenham Manchester City (risultato finale 1-0) streaming tv: la decide Son

DIRETTA ARSENAL CHELSEA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Chelsea sarà trasmessa su Sky Sport Football, canale 203 della piattaforma satellitare. Sarà inoltre possibile per tutti gli abbonati alla Pay tv satellitare seguire la partita in diretta streaming video collegandosi con applicazioni Sky Go sul web o scaricandole attraverso piattaforme mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL CHELSEA

Le probabili formazioni di Arsenal Chelsea, match che andrà in scena all’Emirates Stadium di Londra. Per l’Arsenal, Mikel Arteta schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Leno; Chambers, White, Marí, Tierney; Xhaka, Thomas Partey; Saka, Smith-Rowe, Pépé; Aubameyang. Risponderà il Chelsea allenato da Thomas Tuchel con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Havertz; Lukaku.

LUKAKU SBARCA AL CHELSEA/ Video, il club londinese annuncia l'arrivo del centravanti

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Emirates Stadium di Londra, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Arsenal con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Chelsea, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA