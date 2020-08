Diretta Arsenal Chelsea/ Streaming video DAZN: a Wembley la finale di FA Cup

Arsenal Chelsea, in diretta da Wembley alle ore 18:30 – italiane – di sabato 1 agosto, è la finale di FA Cup 2019-2020: la stagione del calcio inglese si conclude con un affascinante derby di Londra che assegnerà il trofeo più antico al mondo. Per i Blues sarebbe un altro titolo dopo l’Europa League vinta da Maurizio Sarri, che darebbe però continuità anche al biennio di Antonio Conte; dopo aver festeggiato l’ingresso nella prossima Champions League Frank Lampard vuole anche mettere qualcosa in bacheca come allenatore, sapendo poi che l’impresa di ribaltare il Bayern Monaco (vincitore per 3-0 a Stamford Bridge nell’andata degli ottavi) e proseguire in Europa potrebbe essere oltre la portata.

L’Arsenal invece è all’ultima spiaggia per entrare nelle coppe del prossimo anno: campionato deludente quello dei Gunners che da qualche anno stanno vivendo un calo legato non solo all’addio di Arsène Wenger. Il progetto di Mikel Arteta ha coDiretta Amunque sviluppato qualcosa di positivo che varrebbe la pena proseguire dandole continuità, intanto vincere la FA Cup significherebbe poter giocare l’Europa League 2020-2021 e prolungare la striscia di partecipazioni internazionali. Dunque ora aspettiamo la diretta di Arsenal Chelsea; nel frattempo possiamo fare una valutazione circa le scelte da parte dei due allenatori, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Chelsea sarà trasmessa sul canale DAZN1: salvo variazioni di palinsesto la nuova piattaforma renderà disponibile la finale di FA Cup anche a chi sia cliente Sky da almeno tre anni, e che potrà selezionare il canale 209 del suo decoder. In alternativa gli abbonati DAZN seguiranno la partita di Wembley grazie al solito servizio di diretta streaming video, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv dotata di connessione a internet per installarvi direttamente l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL CHELSEA

Anche in Arsenal Chelsea i Gunners devono fare i conti con gli infortuni: sono fuori dai giochi il portiere Leno così come Mustafi e il giovane Gabriel Martinelli. Nel 4-2-3-1 di Arteta il portiere sarà Emiliano Martinez, protetto da David Luiz e Holding mentre sugli esterni dovrebbero giocare Maitland-Niles (favorito su Cédric Soares) e Tierney, riportato al ruolo di terzino. In mezzo al campo pochi dubbi sulla cerniera composta da Granit Xhaka e Dani Ceballos, entrambi con piede per impostare la manovra; Saka si gioca il posto con Willock ed eventualmente sposterebbe Aubameyang al centro della trequarti, a destra uno tra Pépé e Reiss Nelson con Lacazette titolare solo se il gabonese arretrerà come ha fatto spesso in stagione.

Nel Chelsea invece Kanté e Willian sono sulla via del recupero: qualora dovessero partire dalla panchina, Lampard si affiderebbe a Kovacic per affiancare Jorginho in mezzo al campo e a Barkley per completare la trequarti, con l’ex Everton che verosimilmente agirebbe in posizione centrale lasciando a Mount e Pulisic le due corsie. Per il resto, squadra confermata: davanti a Caballero, probabilmente titolare al posto di Kepa, giocheranno Azpilicueta, Zouma e Rudiger che sono favoriti su Christensen, mentre gli esterni saranno ovviamente Reece James, cresciutissimo nel corso della stagione, e Marcos Alonso. Come prima punta, Giroud ha scalzato Tammy Abraham: dovrebbe quindi essere il veterano francese a partire titolare, salvo ovviamente sorprese all’ultimo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai, tra le altre, ha quotato la finale di FA Cup: in Arsenal Chelsea la squadra favorita è quella di Frank Lampard, la cui vittoria è identificata dal segno 2 e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,15 volte quanto messo sul piatto. Il successo dei Gunners, per il quale dovrete puntare sul segno 1, porta in dote una vincita corrispondente a 3,30 volte la giocata mentre il pareggio, regolato dal segno X, vi farebbe guadagnare un importo che ammonta a 3,45 volte la vostra puntata con questo bookmaker.



