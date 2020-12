Diretta Arsenal Chelsea/ Streaming video tv: derby di Londra! (Premier League)

DIRETTA ARSENAL CHELSEA: GRANDE CLASSICA NEL BOXING DAY

Arsenal Chelsea, che è in diretta dall’Emirates, nobilita ancor più il già affascinante Boxing Day della Premier League 2020-2021: come da tradizione si gioca a Santo Stefano in tutta l’Inghilterra, siamo alla 15^ giornata e il derby di Londra (ore 18:30 italiane di sabato 26 dicembre) è l’ideale per immergerci nell’atmosfera. Derby che simboleggia la voglia di riscatto dei Gunners, che lo giocano con l’acqua alla gola: sconfitti dall’Everton nell’ultimo turno, sono scivolati ampiamente fuori dalla zona europea e soprattutto hanno solo 4 punti di vantaggio sulla terzultima, con l’incubo della retrocessione che si spalanca sotto i piedi di Mikel Arteta.

Serve immediatamente un cambio di passo, ma non sarà facile: oggi arriva un Chelsea che tra alti e bassi è a ridosso delle quattro che andranno in Champions League, si è appena sbarazzato del West Ham e complessivamente appare più competitivo, come ha dimostrato anche in Europa centrando senza problemi gli ottavi (pur in un girone privo di troppe insidie). Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Arsenal Chelsea e intanto, aspettando che la partita cominci, possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ARSENAL CHELSEA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Chelsea verrà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Football: trovate questi canali ai numeri 201 e 203 del decoder Sky, di conseguenza questa partita di Premier League è riservata in esclusiva agli abbonati della televisione satellitare, che eventualmente potranno seguirla anche con il servizio di diretta streaming video (senza costi aggiuntivi) fornito dalla stessa emittente con l’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL CHELSEA

Arteta va verso la conferma del 3-4-3 per Arsenal Chelsea: dovrebbe tornare Aubameyang che si prenderà la maglia da esterno nel tridente, con ballottaggi Pépé-Willian e Lacazette-Nketiah per completarlo. A centrocampo può riprendere spazio Granit Xhaka che agirebbe al fianco di Dani Ceballos, l’alternativa è Elneny mentre sugli esterni ecco Maitland-Niles e Saka, con Willock e Bellerin che sperano di avere spazio dal primo minuto. Holding, David Luiz (grande ex) e Tierney sono ancora i favoriti per proteggere Leno, qui sono Mustafi e Kolasinac ad avere qualche possibilità.

Nel 4-3-3 di Frank Lampard il portiere è sempre Edouard Mendy, che ha ormai soffiato il posto a Kepa; Zouma e Thiago Silva i due centrali, Azpilicueta e Chilwell ancora in vantaggio per gli esterni bassi. Poi, tanti ballottaggi: Mount in vantaggio su Havertz e Kovacic come mezzala tattica, ma il numero 19 può giocare anche esterno nel tridente insidiando Pulisic, e lasciando eventualmente campo al giovane Gilmour. Sembrano certi del posto Jorginho e Kanté; non così Tammy Abraham perché la concorrenza dell’ex Giroud è forte, Werner invece ha trovato la sua nuova collocazione come laterale tattico.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Arsenal Chelsea abbiamo le quote fornite dall’agenzia Snai, pertanto vediamo subito cosa ci dice il bookmaker: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra che ammonta a 3,85 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 1,92 volte la puntata che accompagna il segno 2 per l’affermazione degli ospiti. Il pareggio infine, un’eventualità come sempre regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,65 volte l’importo che avrete investito.



