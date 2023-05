Diretta/ Arsenal Chelsea (risultato finale 3-1): Gunners straripanti!

DIRETTA ARSENAL CHELSEA (RISULTATO 3-1): ACCORCIA MADUEKE

Al 20′ della ripresa il Chelsea riesce ad accorciare le distanze. Lancio di Kovacic per Madueke che elude la marcatura del diretto avversario e supera Ramsdale in uscita. I Blues provano a spingere, anche grazie alle forze fresche dei subentrati e, proprio uno dei nuovo ingressi Mudryk, impegna il portiere di casa. Prima della fine, però, c’è spazio anche per l’Arsenal che, con Odegaard, impegna severamente Kepa.

Video/ Manchester City Arsenal (4-1) gol e highlights: Citizens da Premier League

Nei minuti di recupero le ultime occasioni: prima Havertz costringe Ramsdale alla parata in tuffo, poi Xhaka sfiora il poker con una gran conclusione respinta da Kepa. Il derby di Londra termina, quindi, 3-1 in favore dell’Arsenal. Sempre più in crisi il Chelsea. (Aggiornamento di Giulio Halasz)

DIRETTA ARSENAL CHELSEA (RISULTATO 3-0): ENTRA HAVERTZ

La seconda frazione di gioco si apre con una novità in casa Chelsea: rimane negli spogliatoi Aubameyang, al suo posto Havertz. L’inizio degli ospiti sembra essere convincente e Sterling, dopo appena due minuti, viene fermato in posizione favorevole da un bel recupero di Kiwior. Ma ogni volta che l’Arsenal spinge sull’acceleratore sono dolori per i Blues: al 7′, sugli sviluppi di un corner, uscita maldestra di Kepa e colpo di testa di Gabriel Magalhaes. Provvidenziale il salvataggio di Thiago Silva sulla linea di porta.

Diretta/ Manchester City Arsenal (risultato finale 4-1): Holding-Haaland in gol!

Riprende il dominio Arsenal e nel giro di pochi minuti il Chelsea rischia di capitolare per la quarta volta. Prima Xhaka trova la grande respinta di Kepa, poi Gabriel Jesus, sugli sviluppo di un calcio d’angolo, non inquadra lo specchio della porta da buona posizione. Passano pochi istanti ed è, infine, Saka a sfiorare il poker ma la sua conclusione trova la respinta di piede del portiere ospite. (Aggiornamento di Giulio Halasz)

DIRETTA ARSENAL CHELSEA (RISULTATO 3-0): INTERVALLO

Al 25′ l’unico squillo del Chelsea: Kantè pesca bene Chilwell in area ma il diagonale del terzino ospite viene deviato in calcio d’angolo. Scampata la paura l’Arsenal si rituffa in avanti e centra il gol del raddoppio: ancora una volta l’asse Xhaka-Odegaard è letale e, come nell’azione della prima rete, il norvegese infila il pallone alle spalle di Kepa. Il pubblico dell’Emirates esalta le giocate dei padroni di casa che non accennano a diminuire la pressione.

Video/ Chelsea Real Madrid (0-2) gol e highlights: Rodrygo zittisce Stamford Bridge

Passano appena 120 secondi ed arriva anche il tris: dopo un batti e ribatti in area di rigore il pallone finisce sui piedi di Gabriel Jesus che, da pochi passi, gonfia la rete per la terza volta. Al 36′, invece, serve un miracolo di Kepa per impedire di calare il poker a Saka. Dominio Arsenal nel primo tempo, si torna negli spogliatoi sul 3-0. (Aggiornamento di Giulio Halasz)

DIRETTA ARSENAL CHELSEA (RISULTATO 1-0): GUNNERS PADRONI DEL CAMPO

Parte con il piede sull’acceleratore la formazione di casa che al 4′ sfiora il vantaggio: Azpilucueta sbaglia il retropassaggio e favorisce Xhaka che, per poco, non beffa Kepa in uscita. All’Emirates spingono i Gunners sorretti da un pubblico straordinario. Al 15′ ancora Arsenal ad un passo dal vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo il colpo di testa di Saka trova la grande respinta di Kepa.

Ma due minuti più tardi il portiere ospite non può nulla: grande azione di Xhaka sulla corsia sinistra e servizio perfetto per Odegaard che, di prima intenzione, trafigge Kepa. Passa appena un minuto e l’Arsenal sfiora il raddoppio: questa volta un grande intervento di Thiago Silva impedisce ad Odegaard di colpire indisturbato. (Aggiornamento di Giulio Halasz)

DIRETTA ARSENAL CHELSEA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Eccoci pronti a vivere tutte le emozioni della diretta di Arsenal Chelsea, naturalmente ci sembra fondamentale adesso illustrare i numeri in Premier League di Gunners e Blues verso il derby di Londra. L’Arsenal ha 75 punti in classifica in 33 partite, con un bottino di ventitré vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte. La differenza reti è eccellente per l’Arsenal (+40), perché per i Gunners si contano 78 gol all’attivo e 38 al passivo. Nonostante l’evidente calo nelle ultime calo nelle ultime settimane, l’Arsenal resta largamente davanti al Chelsea.

I Blues sono stati autori di un campionato francamente disastroso con 39 punti in 32 partite giocate, frutto di dieci vittorie, nove pareggi e addirittura tredici sconfitte, con la miseria di 30 gol segnati e 35 invece al passivo, per una differenza reti che è pari a -5. Adesso però non è più tempo di numeri e statistiche, ci apprestiamo a vivere un appuntamento da non perdere, quindi noi passiamo senza ulteriori indugi la parola al campo per scoprire tutto quello che succederà nella diretta di Arsenal Chelsea! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ARSENAL CHELSEA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Chelsea sarà un’esclusiva dei canali di Sky Sport, che trasmette in Italia la Premier League inglese; di conseguenza, gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video di Arsenal Chelsea, che sarà fornita tramite il sito Internet oppure l’applicazione del noto servizio Sky Go.

ARSENAL CHELSEA: I TESTA A TESTA

La diretta di Arsenal Chelsea ci offrirà una partita che vanta naturalmente una tradizione molto ricca, ma negli scontri più recenti si deve notare un dominio piuttosto netto da parte dell’Arsenal. I numeri nelle ultime dieci sfide ci parlano infatti di ben sei vittorie per i Gunners, a fronte di un solo pareggi e quindi naturalmente tre successi per il Chelsea. Volendo scendere ancora più nel dettaglio, la differenza si è fatta nettissima nelle ultime sei partite, che infatti ci hanno offerto ben cinque vittorie per l’Arsenal a fronte di un solo successo per il Chelsea.

Questo a partire dalla finale di FA Cup 2020 vinta per 2-1 dai Gunners il 1° agosto in un Wembley deserto. Curiosamente l’unica vittoria del Chelsearisale all’ultimo precedente in casa Arsenal (0-2 domenica 22 agosto 2021), mentre all’andata di questo campionato i Gunners vinsero per 0-1 a Stamford Bridge domenica 6 novembre scorso grazie al gol segnato al 63’ minuto di gioco da Gabriel Magalhães. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ARSENAL CHELSEA: PUNTI FONDAMENTALI!

Arsenal Chelsea, in diretta alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, martedì 2 maggio 2023, naturalmente dall’Emirates Stadium di Londra, ci regalerà una serata di grande calcio internazionale: in Premier League è in programma questo intrigante derby di Londra, che si annuncia a questo punto importante soprattutto per i Gunners padroni di casa. L’Arsenal sta vivendo un momento complicato e con la sconfitta contro il Manchester City la strada verso il titolo è diventata impervia, ma con una vittoria rimarrebbe ancora viva la speranza e ci sarebbe un contro-sorpasso, anche se con due partite giocate in più.

Sempre meglio del Chelsea, non ci possono essere dubbi: l’eliminazione dalla Champions League è stato l’ultimo atto di una stagione disgraziata sotto tutti i punti di vista per i Blues, che al momento sono appena dodicesimi in classifica e sono di fatto già certi di essere matematicamente fuori da tutte le Coppe europee (Conference League compresa) per la prossima stagione, un flop ancora più devastante se si pensa a quanto il Chelsea abbia speso (male) in sede di calciomercato. Il derby resta comunque una sfida sempre intrigante: che cosa ci dirà la diretta di Arsenal Chelsea?

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL CHELSEA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Arsenal Chelsea. Mikel Arteta potrebbe scegliere il modulo 4-3-3 con Ramsdale in porta e davanti a lui la difesa a quattro formata da White, Holding, Magalhaes e Tierney da destra a sinistra; centrocampo scegliamo il grande ex Jorginho, affiancato da Xhaka e Odegaard; infine, nel tridente offensivo dei Gunners potremmo vedere le ali Saka e Martinelli ai fianchi del centravanti Gabriel Jesus.

La risposta del Chelsea di Frank Lampard potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-4-2-1 con Kepa Arrizabalaga in porta e davanti a lui i tre difensori Fofana, Chalobah e Thiago Silva; a centrocampo Azpilicueta come esterno destro, Enzo Fernandez e Kovacic nel cuore della mediana e Chilwell a sinistra; infine in attacco Joao Felix e Pulisic potrebbero agire in supporto al centravanti, che dovrebbe essere il grande ex Aubameyang.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Arsenal Chelsea in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene prevedibilmente favoriti i Gunners per la vittoria nel derby di Londra, con il segno 1 che è quotato a 1,63, mentre poi si sale a quota 4,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse il Chelsea a vincere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA