Diretta Arsenal Chelsea/ Streaming video tv: il grande derby di Londra (Premier)

Arsenal Chelsea, in diretta naturalmente dall’Emirates Stadium di Londra, è il sentitissimo derby della capitale inglese che sarà il piatto forte di domenica 29 dicembre per la ventesima giornata della Premier League 2019-2020, che comincia il suo girone di ritorno in questo periodo festivo nel quale si gioca senza respiro. Arsenal Chelsea avrà inizio alle ore 15.00 italiane (le 14.00 locali) è sarà stavolta un derby di Londra un po’ in tono minore, soprattutto per colpa dei Gunners che hanno appena 24 punti in classifica, mentre tutto sommato il Chelsea naviga al quarto posto con 32 punti, ma deve difendere questa posizione preziosissima in ottica qualificazione alla prossima Champions League. L’Arsenal sta vivendo una stagione difficilissima: esonerato Unai Emery ecco prima Fredrik Ljungberg e poi Mikel Arteta in panchina, ma i risultati non decollano, come testimonia il pareggio per 1-1 a Bournemouth nel Boxing Day. D’altronde a Santo Stefano è andata peggio al Chelsea, che ha perso in casa contro il Southampton vanificando il successo pre-natalizio in un altro grande derby con il Tottenham.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ampia copertura per la diretta tv di Arsenal Chelsea, che sarà trasmessa da Sky sui canali numero 201 e 203 della piattaforma satellitare, cioè Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Gli abbonati avranno naturalmente a disposizione anche la possibilità della diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL CHELSEA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per Arsenal Chelsea. Mikel Arteta deve fare i conti pure con qualche infortunio: nel modulo 4-2-3-1 dei Gunners ecco dunque Maitland-Niles, Mustafi, David Luiz e Saka davanti al portiere Leno, poi Xhaka e Torreira in mediana e davanti Ozil trequartista, Nelson a destra e Aubameyang largo a sinistra, dal momento che prima punta dovrebbe giocare Lacazette. La risposta di Frank Lampard con il suo Chelsea potrebbe prevedere il 3-4-2-1 con Zouma, Rudiger e Tomori nella retroguardia a tre davanti all’estremo difensore Kepa. Ecco poi Azpilicueta esterno destro ed Emerson a sinistra, mentre in mediana dovrebbero giocare Kanté e Jorginho. Grossi dubbi sulla trequarti: Hudson-Odoi, Willian, Pedro e Pulisic sono in quattro per due posti alle spalle del centravanti Abraham.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sul derby Arsenal Chelsea con le quote dell’agenzia Snai. Le quote sono abbastanza equilibrate: il segno 2 è quotato infatti a 2,40, mentre poi si sale a quota 2,80 in caso di segno 1, infine ecco a 3,60 volte la posta in palio il valore del segno X, di poco il più remunerativo.



