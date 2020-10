Diretta/ Arsenal Dundalk (Europa League) streaming video tv: irlandesi a Londra

DIRETTA ARSENAL DUNDALK: INGLESI FAVORITI!

Arsenal Dundalk, diretta dallo slovacco Glova, giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Suggestivo scontro tra inglesi e irlandesi, per il Dundalk allenato da un italiano, Filippo Giovagnoli, essere presente sul grande palcoscenico della fase a gironi di Europa League è senz’altro una grande esperienza. All’esordio è arrivata una sconfitta in casa contro i norvegesi del Molde, alla quale è seguita un’altra scivolata esterna in casa del Waterford. In campionato il Dundalk è terzo, al momento lontano 13 punti però dalla capolista Shamrock Rovers. L’Arsenal invece è partito bene espugnando il campo del Rapid Vienna ma in Premier League è caduto di nuovo in casa contro il Leicester, secondo ko consecutivo per i Gunners che hanno vissuto forse troppi alti e bassi in questo avvio di stagione per definire già obiettivi chiari.

DIRETTA ARSENAL DUNDALK IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Dundalk sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Europa League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL DUNDALK

Le probabili formazioni di Arsenal Dundalk, sfida che andrà in scena presso l’Emirates Stadium di Londra. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Mikel Arteta con un 4-4-2: Leno; Cedric, David Luiz, Gabriel, Kolasinac; Pépé, Partey, Elneny, Saka; Nketiah, Lacazette. Gli ospiti guidati in panchina da Filippo Giovagnoli schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-2-3-1 come modulo di partenza: Rogers; Gannon, Gartland, Cleary, Leahy; Murray, Shields, Slogget; Mountney, Hoban, Duffy.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Europa League tra Arsenal e Dundalk queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.06, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 12.00 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 28.00



© RIPRODUZIONE RISERVATA