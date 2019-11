Diretta Arsenal Eintracht/ Streaming video tv: sfida al vertice (Europa League)

Arsenal Eintracht Francoforte, giovedì 28 novembre 2019 alle ore 21.00 in diretta dall’Emirates Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League 2019-2020. L’ultimo pareggio ottenuto nella precedente giornata in casa del Vitoria Guimaraes non ha permesso ai Gunners di mettere in cassaforte anticipatamente né la qualificazione ai sedicesimi di finale, né il primo posto nel girone F. L’Arsenal comanda a quota 10 punti ma Standard Liegi ed Eintracht Francoforte inseguono a quota 6, questa partita sarà quindi decisiva. Con una vittoria sarà festa per gli inglesi, con un successo tedesco si riaprirebbe tutto. In Premier League l’Arsenal dopo l’ultimo pari interno contro il Southampton resta tra il sesto e l’ottavo posto, a quota 18 assieme a Sheffield United e Burnley, a ben 8 punti di distanza dal Chelsea quarto e la zona Champions. L’Eintracht deve fare risultato se non vuole vedere i belgi scappare al secondo posto nel girone. La squadra di Adi Hutter in Bundesliga è reduce da un ko interno contro il Wolfsburg che ha fatto scivolare la squadra al decimo posto in classifica, perdendo contatto con il gruppo di formazioni che nel giro di pochi punti si stanno giocando in Germania la vetta del campionato e i posti che valgono l’Europa.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Eintracht Francoforte, match previsto giovedì 28 novembre 2019 alle ore 21.00 e che si disputerà presso l’Emirates Stadium di Londra, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 203 di Sky, ovvero Sky Sport Football. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo, con la pay tv satellitare che trasmette tutta l’Europa League in esclusiva per la stagione 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL EINTRACHT FRANCOFORTE

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate dal primo minuto dai due allenatori in Arsenal Eintracht Francoforte, giovedì 28 novembre 2019 alle ore 21.00 presso l’Emirates Stadium di Londra, sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. L’Arsenal, guidato in panchina da Unay Emery, sarà schierato con un 3-4-2-1 disposto con la seguente formazione titolare: Martinez, Mustafi, Sokratis, Holding, Maitland-Niles, Ceballos, Willock, Tierney, Saka, Pepe, Martinelli. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso, saranno schierati in panchina Leno, Bellerin, Guendouzi, Kolasinac, Lacazette, Nelson, Torreira. L’Eintracht Francoforte del mister Adi Hutter opterà invece per un 3-4-3 come modulo di partenza, schierato con questo undici: Ronnow, Abraham, Hasebe, Hinteregger, Da Costa, Fernandes, Rose, Kostic, Sow, Paciencia, Silva. In panchina saranno presenti Zimmermann, Chandler, Dost, Falette, Gacinovic, Kamada, N’Dicka.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio a una quota di 3.65 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 3.80. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.55 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 2.25.



