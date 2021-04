Diretta/ Arsenal Everton (Premier League) streaming video e tv: ambizioni europee

DIRETTA ARSENAL EVERTON: SFIDA AFFASCINANTE!

Arsenal Everton, in diretta venerdì 23 aprile 2021 alle ore 21.00 presso l’Emirates Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno della Premier League inglese. Ambizioni europee per le due formazioni che restano al momento staccate anche dalla zona Europa League, l’Arsenal nono a quota 46 punti, l’Everton ottavo 3 lunghezze avanti. Il Tottenham settimo è a 50 punti, servirà uno strappo con i Gunners che sono anche impegnati sul fronte dell’Europa League, in cui dovranno affrontare una semifinale contro il Villarreal e provare a tenere aperte le porte per la qualificazione in Champions.

Superlega & Premier League/ Gli altri club inglesi sfiduciano gli scissionisti?

L’Everton aveva portato avanti una campagna di rafforzamento ambiziosa e l’arrivo di Carlo Ancelotti aveva alimentato gli entusiasmi, ma nonostante la quota Champions sia rimasta alla portata i Toffees hanno mancato la possibilità di fare quel salto di qualità ormai inseguito da molti anni. Per l’Arsenal si è rinnovata invece una crisi tecnica che dura da molto e che ora il Gunners proveranno a sovvertire anche attraverso il fronte europeo, ma sarà indispensabile chiudere nel migliore dei modi anche la Premier League per gli uomini guidati da Arteta.

José Mourinho esonerato dal Tottenham/ Chi è nuovo allenatore? Spunta nome di Sarri

DIRETTA ARSENAL EVERTON STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Everton verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: sarà quindi un’esclusiva riservata ai possessori di un abbonamento a Sky, e in alternativa come sempre gli stessi clienti potranno seguire la partita di Premier League anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e viene fornito dalla stessa emittente, attraverso l’applicazione Sky Go che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL EVERTON

Le probabili formazioni della sfida tra Arsenal e Everton all’Emirates Stadium. I padroni di casa allenati da Mikel Arteta scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Leno; Bellerin, Mustafi, David Luiz, Saka; Xhaka, Ceballos; Pépé, Ozil, Aubameyang; Lacazette. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Carlo Ancelotti con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Pickford; Coleman, Mina, Keane, Digne; Schneiderlin, Delph; Iwobi, Sigurdsson, Richarlison: Calvert-Lewin.

Diretta/ Leicester Southampton (risultato finale 1-0): Iheanacho, Foxes in finale!

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Arsenal Everton, quindi possiamo andare a vedere cosa dicono le quote ufficiali per questa partita di Premier League. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1.85 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.65 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 4.00 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA