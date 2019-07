Diretta Arsenal Fiorentina/ Streaming video e tv: Montella alza la posta (ICC 2019)

Arsenal Fiorentina si gioca allo scoccare della mezzanotte italiana di domenica 21 luglio, presso il Bank of America Stadium di Charlotte: i viola si sono trasferiti nel North Carolina per affrontare la seconda partita della loro International Champions Cup 2019. La squadra di Vincenzo Montella, che nel primo impegno ha battuto i messicani del Chivas Guadalajara, ha di fatto preso il posto della Roma; si trova ora di fronte una squadra che punta al bersaglio grosso quest’anno, ovvero provare a vincere quell’Europa League sfuggita per dettagli nelle ultime due stagioni. Per Unai Emery l’estate non è iniziata male: vittoria contro il quotato Bayern Monaco, anche se per svelare i veri Gunners bisognerà aspettare, così come del resto per la Viola. Andiamo dunque a valutare in che modo i due allenatori intendono disporsi sul terreno di gioco di Charlotte leggendo le probabili formazioni di questa bella sfida, mentre aspettiamo con trepidazione la diretta di Arsenal Fiorentina.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Arsenal Fiorentina, così come per tutte le partite della International Champions Cup 2019, sarà trasmessa su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore, in assenza del quale sarà comunque possibile assistere alla partita in diretta streaming video visitando, senza costi aggiuntivi, il sito www.sportitalia armandovi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL FIORENTINA

Arsenal Fiorentina potrebbe essere affrontata da Unai Emery con una squadra simile a quella che ha battuto il Bayern: possibile cambio in difesa dove Chambers può sostituire Papastathopoulos andando ad affiancare Mustafi, Maitland-Niles e Kolasinac candidati per le corsie mentre a centrocampo vedremo il tandem composto da Granit Xhaka e Willock. Davanti a loro i trequartisti: Mesut Ozil in posizione centrale, Mkhitaryan a destra e Aubameyang che come sempre si sposta a sinistra per lasciare a Lacazette il ruolo di prima punta. La Fiorentina non sembra ancora pronta a lanciare Milenkovic e Federico Chiesa, che però sono in panchina: davanti a Dragowski giocheranno dunque Hristov e Ceccherini, sugli esterni possibile utilizzo di Venuti e Biraghi con Hristov che spera nel posto. A centrocampo sono davvero in tanti: può iniziare Bryan Dabo che agirebbe stretto tra il giovane Tofòl Montiel e uno tra Castrovilli e Eysseric, Saponara può avanzare nel tridente offensivo dove farebbe compagnia a Vlahovic, favorito su Giovanni Simeone con il giovane Sottil che potrebbe essere confermato a destra.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Arsenal Fiorentina sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 che identifica la vittoria dei Gunners vale 2,00 volte la puntata e fa di loro la squadra favorita, mentre siamo ad un valore pari a 3,50 volte la somma messa sul piatto per il segno X, che regola il pareggio. L’eventualità del successo viola, per il quale dovrete puntare sul segno 2, vi farebbe guadagnare 3,30 volte l’ammontare della giocata con questo bookmaker.



