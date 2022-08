Diretta Arsenal Fulham/ Streaming video tv: i Gunners cercano conferme

DIRETTA ARSENAL FULHAM: PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta Arsenal Fulham avrà luogo questo sabato 27 Agosto alle 18,30, due squadre che arrivano sul rettangolo di gioco sorprendendo le aspettative: da una parte infatti abbiamo i gunners che occupano la posizione più alta in classifica, dopo la scorsa stagione dove invece hanno faticato per ottenere un posto in Europa. La sensazione, almeno da queste tre partite già disputate, è che il progetto Arsenal sta finalmente dando i suoi frutti visto che i giovani talenti della squadra biancorossa hanno finalmente raggiunto una maturità calcistica importante.

DIRETTA/ Crystal Palace Arsenal (risultato finale 0-2) video tv: autogol di Guehi!

Il Fulham invece arriva a questa partita dopo una spettacolare vittoria per 3-2 ai danni del Brentford, per non parlare poi del pareggio maturato contro la corazzata Liverpool. Infatti la squadra adesso occupa la settima posizione in classifica e i tifosi insieme alla dirigenza sperano di poter continuare su questa scia il più a lungo possibile, magari fino a fine stagione. Anche se sicuramente sarà molto dura, soprattutto se le big del calcio inglese torneranno a pieno regime.

Diretta/ Arsenal Liverpool (risultato finale 0-2): doppio Jota, Reds a Wembley!

ARSENAL FULHAM STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA?

Come per tutte le partite del calcio inglese, per vedere la diretta Arsenal Fulham in tv bisognerà avere un abbonamento Sky, visto che la partita verrà trasmessa suoi loro canali Sky Calcio. In alternativa, per seguire la diretta in streaming video basterà fare un abbonamento a NowTv.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL FULHAM

La diretta Arsenal Fulham sta per avere inizio, nell’attesa diamo uno sguardo alle probabili formazioni che potrebbero scegliere i due allenatori. Da una parte Arteta difficilmente vorrà cambiare il suo 4-2-3-1 che sta dando continuità di risultati, infatti il centrocampo a due molto fisico formato da Thomas e Xhaka, sostiene molto bene lil quartetto offensivo con a capo Gabriel Jesus, che si sta rivelando il vero leader dell’attacco dei Gunners, forte infatti dei due goal segnati nella scorsa partita.

DIRETTA/ Liverpool Arsenal (risultato finale 0-0) Minamino spreca nel finale

Il Fulham molto probabilmente si metterà a specchio, infatti il 4-2-3-1 non sta facendo la fortuna solo della squadra di casa, ma anche degli ospiti che però schierano una punta più fisica come Mitrovic, in modo tale da portare via l’uomo e creare spazi per i tre dietro: il più pericoloso tra questi infatti è Reid, che nell’ultima vittoria contro il Brentford è andato a segno. Avendo però un organico, sulla carta almeno più modesto, non è mai una buona idea schierarsi a specchio. Ma aspettiamo di vedere i giocatori in campo.

QUOTE: ARSENAL FULHAM

Vediamo invece la Snai che quote mette per la diretta Arsenal Fulham: per una vittoria dei padroni di casa la quota si aggira a 2,15; il pareggio a 3, mentre la vittoria del Fulham è quotata a 2,75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA