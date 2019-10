Diretta Arsenal Guimaraes/ Streaming video tv: Gunners favoriti (Europa League)

Arsenal Guimaraes, che sarà diretta dall’arbitro olandese Serdar Gozubuyuk e si gioca giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 21.00 presso l’Emirates Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League 2019-2020. I Gunners in Premier League hanno perduto una buona occasione, perdendo in casa dello Sheffield United e mancando l’aggancio al terzo posto in solitaria, alle spalle delle battistrada Liverpool e Manchester City. In Europa League però i Gunners hanno iniziato con 3 gol in trasferta all’Eintracht Francoforte e 4 in casa allo Standard Liegi, ed ora cercheranno di mettere già il sigillo sulla qualificazione contro i portoghesi che sono ancora a 0 punti in Europa. Inoltre, il Guimaraes è appena stato eliminato dalla Coppa del Portogallo dal piccolo Sintra anche se in campionato prima della sosta era riuscito ad inanellare tre vittorie consecutive.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE ARSENAL GUIMARAES

La diretta tv di Arsenal Guimaraes sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale Sky Sport Football (tutti gli abbonati lo trovano al numero 203 del loro decoder). In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL GUIMARAES

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Arsenal Guimaraes, giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 21.00 presso l’Emirates Stadium di Londra, valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. 4-3-3 per l’Arsenal allenato dallo spagnolo Emery, in campo con: Martinez, Bellerin, Mustafi, Holding, Tierney, Ceballos, Torreira, Willock, Maitland-Niles, Martinelli, Nelson. Risponderà il Guimaraes allenato dal portoghese Vieira con un 4-3-3: Miguel Oliveira, Sacko, Tapsoba, Pedro Henrique, Hanin, Poha, Ndubusi Agu, Evangelista, Edwards, Bonatini, Davidson.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’agenzia di scommesse Snai nella sfida di Europa League tra Arsenal e Guimaraes concede i favori del pronostico alla formazione di casa. La quota per l’affermazione interna viene proposta a 1.25, l’eventuale pareggio viene quotato 6.00 mentre la quota per il successo fuori casa viene fissata a 11.00. Per chi scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nella partita, quota per l’over 2.5 fissata a 1.50, quota per l’under 2.5 proposta a 2.45.



