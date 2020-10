Diretta Arsenal Leicester/ Streaming video tv: esame per i Gunners

DIRETTA ARSENAL LEICESTER: SFIDA DELICATA PER I GUNNERS

La diretta Arsenal Leicester, domenica 25 ottobre 2020 alle ore 20.15 presso l’Emirates Stadium di Londra, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della Premier League inglese. I Gunners ripartono in Premier League dopo il ko contro il Manchester City: deludente sconfitta per la formazione allenata da Mikel Arteta, poiché i londinesi hanno perso anche lo scontro diretto col Liverpool in questo avvio di campionato, dimostrando di non avere ancora “in canna” il salto di qualità. In Europa League ha sicuramente aiutato per il morale il successo in rimonta in casa del Rapid Vienna, che si era portato in vantaggio a inizio ripresa per poi veder ribaltato il risultato in favore dell’Arsenal grazie ai gol di David Luiz e Aubameyang. Il Leicester di Brendan Rodgers dopo il clamoroso 2-5 inflitto a domicilio al Manchester City sembra invece aver perso la strada, perdendo per due volte di fila in casa, 0-3 contro il West Ham e 0-1 contro l’Aston Villa. In Europa League la squadra di Rodgers ha affrontato giovedì sera gli ucraini dello Zorya, vincendo 3-0 e provando dunque a riprendere il suo cammino grazie alle reti di Maddison, Barnes e Iheanacho.

DIRETTA ARSENAL LEICESTER IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo subito agli appassionati che la diretta tra Arsenal e Leicester sarà visibile solo sulla piattaforma satellitare di Sky. Appuntamento con la diretta tv della sfida di Premier League su Sky Sport Football (203): diretta streaming video garantita per tutti gli abbonati tramite il noto servizio Sky Go, utilizzando l’app oppure collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL LEICESTER

Le probabili formazioni di Arsenal Leicester, sfida che andrà in scena presso l’Emirates Stadium di Londra. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Mikel Arteta con un 3-4-3: Leno; Holding, Gabriel, Tierney; Bellerin, Ceballos, Xhaka, Maitland-Niles; Willian, Lacazette, Aubameyang. Gli ospiti guidati in panchina da Brendan Rodgers schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-1-4-1 come modulo di partenza: Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Justin; Mendy; Ayoze, Tielemans, Praet, Barnes; Vardy.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Arsenal Leicester secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa londinesi partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 1,90, mentre poi si sale già a quota 3,75 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,80 volte la posta in palio in caso di successo degli ospiti per chi avrà puntato sul segno 2.



