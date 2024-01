Diretta/ Arsenal Liverpool (risultato 0-0): traversa di Alexander-Arnold! (FA Cup, 7 gennaio 2024)

DIRETTA ARSENAL LIVERPOOL (RISULTATO 0-0): TRAVERSA DI ALEXANDER-ARNOLD!

E’ sempre l’Arsenal a dettare i tempi, alla mezz’ora conclusione strozzata di Ødegaard che non crea troppi problemi a Alisson. Al 34′ Alexander-Arnold ci prova su punizione ma senza fortuna, al 37′ Alisson attento su una conclusione potente di Rice. Al 39′ sugli sviluppi di un corner Havertz arriva al colpo di testa da posizione ravvicinata ma non trova la porta. Al 45′ però una potente conclusione di Alexander-Arnold si stampa sulla traversa, col Liverpool che dopo un primo tempo di sofferenza crea il più grande brivido. (agg. di Fabio Belli)

ARSENAL LIVERPOOL, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Arsenal Liverpool sarà trasmessa in esclusiva su DAZN che trasmetterà alcune delle partite della FA Cup, tra cui proprio la sfida tra gli uomini di Arteta e quelli di Klopp.

Anche la diretta streaming Arsenal Liverpool sarà visibile unicamente sull’app di DAZN, disponibile su tutti i dispositivi mobili tra cui smartphone, tablet, smart tv e console di gioco.

TRAVERSA DI ØDEGAARD!

Dopo 3′ subito chance per l’Arsenal con Nelson, che al 7′ ci riprova di destro su sponda di Jorginho, pallone di poco fuori. All’11’ grande chance per i Gunners, Ødegaard prova a risolvere una mischia in area Reds ma il pallone si stampa sulla traversa. Arsenal straripante nei primi minuti, il Liverpool mette la testa fuori dal guscio al 22′ con un colpo di testa di Darwin Nunez che non inquadra la porta. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Rice, Jorginho, Odegaard; Saka, Nelson, Havertz. A disp.: Raya, Cédric Soares, Walters, Lino Sousa, Smith Rowe, Nwaneri, Trossard, Martinelli, Nketiah. All.: Arteta. LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Konaté, Gomez; Jones, Mac Allister, Elliott; Gakpo, Nunez, Luis Diaz. A disp.: Kelleher, Jota, Gravenberch, Clark, Chambers, Gordon, McConnell, Bradley, Nyoni. All.: Klopp. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA!

Ci siamo, sta per cominciare la diretta di Arsenal Liverpool, la partita nettamente più prestigiosa in questo turno di FA Cup. Per introdurci alla partita, diamo uno sguardo alla sua storia recente: gli ultimi dieci confronti hanno avuto luogo sette in Premier League e tre in Coppa di Lega, dunque mancavano da qualche anno gli incroci fra Gunners e Reds nella Coppa d’Inghilterra. Il Liverpool è in vantaggio con cinque vittorie su dieci, anche se l’ultima risale a mercoledì 16 marzo 2022; in effetti adesso il trend è più favorevole all’Arsenal, che ha raccolto una vittoria e due pareggi negli ultimi tre incroci con Jurgen Klopp.

Il precedente più significativo è evidentemente quello disputato in questo campionato appena un paio di settimane fa, cioè sabato 23 dicembre 2023, anche se ad Anfield: fu un pareggio per 1-1, con l’Arsenal in vantaggio grazie al gol di Gabriel Magalhaes ma raggiunto dal Liverpool grazie alla rete di Mohamed Salah. Adesso ecco subito un nuovo confronto, per di più con il fascino dell’eliminazione diretta, quindi cosa ci dirà Arsenal Liverpool per la FA Cup? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ARSENAL LIVERPOOL, TRENTADUESIMI INCANDESCENTI

La diretta Arsenal Liverpool, in programma domenica 7 gennaio 2024 alle ore 17:30, racconta dei 32esimi di finale di FA Cup. Una sfida che per il valore delle squadre potrebbe tranquillamente essere una finale, ce la ritroviamo subito all’inizio nella massima competizione ad eliminazione diretta inglese. I Gunners sono la squadra con più vittorie, in cima all’albo d’oro della FA Cup con 14 successi.

Il Liverpool è a quota 8 insieme a Tottenham e Chelsea, dietro solo al Manchester United a 12 e all’Arsenal a 14. L’ultima vittoria dei Reds è datata 2021-2022 dopo un digiuno che durava dal 2005-2006. Nella scorsa edizione, vinta dal Manchester City in finale per 2-1 contro il Manchester United, sia Arsenal che Liverpool erano usciti al quarto turno, l’equivalente dei sedicesimi di finale. I Gunners di Arteta uscirono contro i futuri campioni del City di Guardiola mentre Klopp si arrese al Brighton, arrivati poi fino in semifinale perdendo ai rigori con il Manchester United.

ARSENAL LIVERPOOL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Arsenal Liverpool vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-3. In porta Raya, difesa a quattro composta da White, Saliba, Gabriel e Kiwior. A centrocampo Odegaard e Havertz le mezzali con Rice in regia. In attacco Saka e Martinelli supporteranno Nketiah.

Il Liverpool risponde con il medesimo assetto tattico. Alisson tra i pali, Alexander-Arnold a destra e Gomez a sinistra mentre la coppia centrale è formata da Konate e Van Dijk. Nella zona nevralgica del campo giocheranno Szoboszlai, Endo e Curtis Jones mentre in attacco Salah, Nunez e Luis Diaz.

ARSENAL LIVERPOOL, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Arsenal Liverpool danno per favorita la squadra di casa a 2.05. Secondo bet365, il 2 fisso è quotato 3.40 mentre la X relativa al pareggio a 3.60.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nel match, è dato a 1.67 contro i 2.15 dell’Under mentre Gol e No Gol sono rispettivamente quotati 1.57 e 2.25.











